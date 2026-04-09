Românii, printre cei mai implicați angajați din Europa. Clasamentul global al stresului: diferențe majore între americani și europeni

România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește implicarea angajaților, cu un nivel de 31%, potrivit raportului „State of the Global Workplace 2026” realizat de Gallup. Datele vin într-un context în care, la nivel global, interesul salariaților față de locul de muncă este în scădere, rata fiind de doar 20%, cel mai redus nivel din 2020. În același timp, Europa rămâne regiunea cu cel mai mic grad de implicare pentru al șaselea an consecutiv, deși angajații spun că resimt mai puțin stres, comparativ cu cei din Statele Unite și Canada. Potrivit raportului, citat de Euronews, scăderea motivației poate avea un impact major asupra economiei globale, pierderile fiind estimate la până la 9% din PIB-ul mondial.

Angajații români, printre cei mai implicați la locul de muncă

Datele arată că 31% dintre angajații din România sunt implicați la locul de muncă, plasând țara în topul european, alături de Albania (32%), Suedia (25%) și Malta (25%).

În contrast, cele mai scăzute niveluri de implicare se înregistrează în Croația (7%), Polonia (7%), Franța (8%), Elveția (8%), Luxemburg (9%), Irlanda (9%) și Austria (9%).

Europenii sunt mai puțin stresați, dar nu la fel de implicați ca americanii

La nivel global, Europa rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel de implicare a angajaților pentru al șaselea an consecutiv, în ciuda faptului că nivelul de stres este mai redus decât în alte regiuni.

În schimb, Statele Unite și Canada au cele mai implicate forțe de muncă, dar și cele mai ridicate niveluri de stres.

Raportul indică o scădere generală a implicării angajaților la nivel mondial, rata globală fiind de doar 20%, cel mai scăzut nivel din 2020.

Potrivit Gallup, acest fenomen poate avea un impact major asupra economiei globale, pierderile fiind estimate la până la 9% din PIB-ul mondial.

Clasament global: unde sunt cei mai stresați angajați din lume

În plan global, datele arată un contrast puternic între stres și implicare de la o regiune la alta. În timp ce unele zone combină niveluri ridicate de presiune cu o implicare solidă a salariaților, Europa înregistrează un nivel moderat de stres (39%), dar rămâne mult în urmă la implicare (12%).

SUA și Canada

stres: 50%

implicare: 31%

America Latină și Caraibe

stres: 49%

implicare: 30%

Asia de Sud-Est

stres: 48%

implicare: 25%

Eurasia post-sovietică

stres: 46%

implicare: 25%

Australia și Noua Zeelandă

stres: 46%

implicare: 25%

Asia de Sud

stres: 43%

implicare: 21%

Europa

stres: 39%

implicare: 12%

Africa Subsahariană

stres: 30%

implicare: 19%

Asia de Est

stres: 25%

implicare: 18%

Orientul Mijlociu și Africa de Nord

stres: 21%

implicare: 14%

Nivelul de presiune în Europa: grecii, de 3 ori mai stresați decât danezii

În ceea ce privește stresul, europenii din sud sunt cei mai afectați.

Cele mai ridicate niveluri de stres se înregistrează în Grecia (61%), Malta (57%), Cipru (56%), Italia (51%) și Spania (47%).

La polul opus, Danemarca (19%), Polonia (22%) și Lituania (23%) sunt țările în care angajații resimt cel mai puțin presiunea.

Profilul angajatului cel mai stresat este reprezentat de manageri, persoane sub 35 de ani și cei care lucrează în regim hibrid.

Scade motivația în rândul tinerilor: cum se răspândește fenomenul la nivel global

Datele arată că angajații cel mai puțin implicați sunt, în general, tineri sub 35 de ani, fără funcții de conducere și fără acces la muncă remote, chiar și parțial.

În același timp, 15% dintre angajați au declarat că se detașează conștient de muncă, echipă și angajator — fenomen cunoscut drept „quiet quitting”.

Cercetarea atrage atenția că este pentru prima dată când implicarea globală scade timp de doi ani consecutivi, fără ca vreo regiune a lumii să înregistreze creșteri în ultimul an.

Unde sunt cei mai optimiști salariați din Europa: Olanda, pe primul loc

În ciuda nivelului scăzut de implicare, angajații europeni stau mai bine la capitolul bunăstare: 49% dintre aceștia spun că „prosperă”, comparativ cu 34% la nivel global.

Cele mai fericite țări din Europa sunt Finlanda (81%), Islanda (78%) și Danemarca (78%).

În contextul provocărilor generate de inteligența artificială și de volatilitatea globală, 57% dintre angajații europeni consideră că este un moment bun pentru a-și găsi un loc de muncă, peste media globală de 52%.

Olanda conduce clasamentul (86%), iar Slovacia se află la coada clasamentului, cu 32%.

La nivel global, cei mai puțin optimiști sunt angajații din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (36%), în timp ce Asia de Sud-Est este cea mai optimistă regiune (64%).

Editor : Ș.A.