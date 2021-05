Campanii de vaccinare inedite în acest weekend, în mai multe zone ale țării. Locuitorii din Sibiu și Alba Iulia se vaccinează fără programare la muzeu, iar la Arad suporterii echipei UTA se pot imuniza pe stadionul echipei favorite, unde au fost întâmpinați chiar de jucătorii acesteia. În mediul rural a pornit de sâmbătă caravana vaccinării, organizată de Departamentul pentru Situații de Urgențe.

La Bălăușeri, în județul Mureș, a mers să vaccineze șeful DSU, Raed Arafat.

- V-ați fi așteptat să fiți vaccinat chiar de domnul Arafat?

- Nu credeam. Așa dupa mască nici nu l-am recunoscut.

- Numai acum v-ați dat seama?

- Chiar acum că spuneți.

Caravana vaccinării în mediul rural a debutat la Bălăușeri, în județul Mureș. Sătenii au fost uimiți când au și-au dat seama că sunt vaccinați chiar de secretarul de stat Raed Arafat.

- Am ce povesti la nepoți.

- Important e să vă simțiți bine. Vă pun asta acuma și o scoateți în câteva ore. Seara puteți să o scoateți.

- Mulțumesc foarte mult.

- Cu plăcere.

Raed Arafat - șeful DSU:Folosim caravana de pregătire a populației care a fost oprită în cauza pandemiei și care acum a fost transformată în centru mobil de vaccinare cu 4 fluxuri. Microbuzele ISU merg după un program prestabilit și merg la casele oamenilor care s-au anunțat că doresc să se vaccineze și îi aduc la centru după un program prestabilit și îi aduc acasă.

162 de oameni s-au vaccinat la Bălăușeri. Caravana va ajunge și în Beica, o altă comună din Mureș.

- E foarte bine, mai pentru noi mai în vârstă.

- Unde ar fi trebuit să plecați dacă nu?

- Eu nu mergeam nicăieri, că am o vârstă oarecare.

La Arad, campania de vaccinare a avut loc pe stadionul legendarei echipe UTA. Cei care au venit să se imunizeze au fost întâmpinați de fotbaliștii echipei arădene.

Un bătrân a fost primit la vaccinare de Erico Da Silva, jucator UTA. Unii suporteri au venit de la zeci de kilometri depărtare, ca să se vaccineze pe stadionul echipei favorite.

- Vin de la 32 kilometri , sunt un suporter al UTA de peste 30 de ani , a contat foarte mult dacă nu era centrul de vaccinare, nu se făcea la stadion, nici nu veneam sincer să fiu.

Fanii imunizați au fost răsplătiți cu un tur al stadionului.

- Am putut intra pe stadion, pe gazon am făcut și o poza cu jucătorii și mă bucur că am avut această șansa

La Sibiu, oamenii vin să se imunizeze la Muzeul Bruckenthal. 600 de doze de ser Pfizer au fost pregătite pentru acest weekend, iar sloganul campaniei este "Vaccinează-te cu stil!"

Alexandru Chituță - specialist marketing la Muzeul Brukenthal: Muzeul Bruckenthal în anul acesta când sărbătorește trei secole de la nașterea baronu lui Bruckental și-a deschis porțile așa cum cred că ar fi făcut-o și Bruckental dacă ar fi trăit în vremea această. Așadar lumea se vaccineaza și apoi pe vremea această frumoasă văd trei expoziții inedite.

Tot la muzeu au venit să se vaccineze anti-COVID și locuitorii din Alba Iulia. A doua etapă a maratonului imunizării se desfășoară la Muzeul Principia, din Piața Cetății. Atmosfera este întreținută de tineri actori și muzicieni.

- Ce găsesc persoanele care vin să vaccineze în acest muzeu?

- În primul rând doctori. Astăzi nu găsesc niciun ghid care să le povestească. Însă dacă au cât de cât cunoștințe despre epoca română pot să vadă o parte din comandamentul legiunii a XIII-a Gemină cu diferite particularități de construcție din epoca respectivă.

Potrivit statisticilor Institutului Național de Sănătate Publică, Alba Iulia se află pe primul loc în țară ca procent de vaccinare dintre reședințele de județ. 45% dintre locuitorii orașului au făcut cel puțin o doză de vaccin.

Editor : Alexandra Andronie