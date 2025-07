Vacanțe ruinate de hoți. Astăzi, cazul Grecia. De la cazări false, până la mașini sparte sau camere de hotel golite de bijuterii și bani, turiștii români au fost victimele mai multor escrocherii sau furturi. Victimele spun că au făcut plângere la Poliție, dar nu mai cred că își vor recupera bunurile.

Grecia rămâne destinația preferată a românilor pentru concediile de vară. Sute de mii de români ajung an de an în Halkidiki, Thassos, Lefkada sau într-una din superbele insule ale arhipelagului elen. Dar, odată cu valul de turiști, vin și problemele. O familie de români din centrul Moldovei a fost victima unui jaf chiar în vila în care avea cazare. Fără uși forțate, fără geamuri sparte. Hoțul, crede păgubitul, avea cheie.

Răzvan: Am ajuns acolo, ne-am cazat, în prima zi totul ok, a doua zi am plecat la plajă, când ne-am întors de la plajă am constatat că am fost jefuiți. Dar am fost jefuiți, nu prin efracție, cine a intrat, a intrat cu cheie, nu a spart ușa, nu a spart geamul, nu a spart nimic.

Am mers direct la poliție, poliția ne-a luat în seara aia declarații și atât, atât, în rest nimic.

Paguba: aproximativ 3.000 de euro, plus bijuteriile familiei.



A doua zi am discutat cu vecina și a spus că a văzut o persoană suspectă care purta o mască.

A fost nevoie să iau eu vecina de lângă noi, să mă duc la poliție cu ea să dea declarații, și asta a fost tot.

Alții au fost înșelați încă dinainte să iasă din țară. O româncă din Constanța povestește cât de încântată a fost când a găsit o ofertă „bună” de cazare pe o rețea socială. A discutat cu o femeie care pretindea că deține vila cu vedere la marea Egee, care i-a trimis și câteva poze. Cum a plătit avansul de 1.000 de lei, presupusa gazdă a dispărut.

Andra: În momentul acela nu a mai răsăpuns pe nicio formă de socializare, nu a răspuns la telefon, pagina de socializare a fost închisă, iar atunci m-am sesizat. Am mers pe încredere și acest lucru m-a costat.

Când a povestit public ce i s-a întâmplat, femeia și-a dat seama că este doar una dintre zeci de victime.

Spre surprinderea mea, până și în momentul de față am primit mesaje în privat și pe acele pagini, foarte multă lume a fost păcălită de această persoană. Foarte multă lume a plătit. Au fost persoane care au ajuns la cazare, s-au trezit noaptea, cu copiii în brațe, la ușa locatarului, spunându-le ,,nu ați făcut rezervare la noi”.

Femeia a depus plângere la poliție.

Am dus toate documentele și toate discuțiile pe care le-am avut cu această persoană, am făcut sesizare la bancă, rămâne ca instituțiile să se ocupe mai departe de acest caz.

Și ziua la plajă se poate transforma într-un eșec. O familie din București și-a găsit mașina spartă de hoți. Proprietarul bănuiește că a fost vandalizată de proprietarul locului de parcare unde o lăsase. Două geamuri au fost sparte, iar ca să nu lase urme, agresorul a luat camera de bord a mașinii.

Turiștii care au căzut pradă hoților în anii trecuți încă așteaptă răspunsuri. O anchetă deschisă în 2023, a rămas în aer. Victima nu a fost notificată de niciun progres, și nu mai crede că își va recupera vreodată cei 2.000 de euro, furați în plină zi.

Viorela: A fost spartă ușa, în spatele vilei, pe acolo au intrat. Au răscolit toată casa, când eram la plajă. Ne luaseră inclusiv buletinele, cărțile de identitate, ne făceam griji că nu mai aveam cum să ne întoarcem în țară, pe vremea aia nu eram în Schengen, dar le-am găsit aruncate în spatele vilei. Am trimis mail la poliția din Thassos, și nu am primit niciun fel de răspuns. Nici pozitiv, nici... deloc, în niciun fel.

Autoritățile îi sfătuiesc pe turiștii care merg în vacanță să fie vigilenți: să nu lase obiecte de valoare în mașină sau pe plajă, nici măcar pentru câteva minute. Le recomandă folosirea seifului din hotel și evitarea zonelor izolate sau slab iluminate, mai ales în timpul nopții. În spațiile aglomerate, turiștii trebuie să fie atenți și la hoții de buzunare.

Editor : Liviu Cojan