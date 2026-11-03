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Video Românul care întoarce toate privirile din New York de la volanul Daciei 1300, despre alegerile din SUA: „Îmi doresc stabilitate”

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Daniel Buricea. Foto: Captură video Digi24
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O Dacie 1300 atrage privirile pe străzile din New York. La volan se află un român stabilit în Statele Unite încă din anul 2003. Jurnalista Digi24 Isabella Neagu a vorbit cu el despre alegerile din SUA și așteptările oamenilor.

Daniel Buricea și-a construit o viață în Statele Unite, dar a luat cu el și o parte din România. Mai precis, el a adus în America o Dacia 1300, mașină pe care o conduce pe bulevardele din New York.

„Reacția este uimitoare. Toți cei care văd mașina se întreabă ce fel de automobil este, de unde este, și de aici începe poveste pe care o spun tututror celor care o văd, despre România și istoria acestei mașini”, spune bărbatul.

Întrebat ce așteptări are de la aceste alegeri, Daniel Buricea afirmă că „estimările actuale ar fi că democrații vor prelua controlul Camerei Reprezentanților și încă sunt destul de mari semne de întrebare pentru ce se va întâmpla la Senat. Personal, eu îmi doresc stabilitate, predictibilitate economică și soluții concrete pentru antreprenorii din SUA și nu numai”.

Românul stabilit la New York spune că cel mai mult îl îngrijorează dezbinarea dintre oameni.

„Poți avea opinii politice diferite... fără să pierdem respectul reciproc. Totodată rămân optimist, că prin muncă și educație și comunitățile pe care le avem aici, în SUA, am putea avea oportunități care m-au adus și pe mine aici, în 2003, pentru generațiile următoare”, a spus Daniel Buricea.

Editor : Liviu Cojan

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