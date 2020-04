Un român care locuiește de 10 ani în Tunisia s-a infectat cu coronavirus după ce a călătorit în interes de serviciu în Egipt. El s-a autoizolat acasă, iar, după ce a avut simptome grave ale bolii, a fost dus la spital. Românul povestește cum a fost tratat și ce măsuri a luat Tunisia la doar cinci cazuri confirmate.

“Pe 24 februarie am plecat în Egipt, în interes de serviciu. Acolo am văzut că nu prea dădeau atenție foarte mare la situația cu coronavirus. Bineînțeles că m-am îngrijorat un pic, pentru că toată lumea în rest vuia. Am întrebat în zonă cum e situația. Mi-au zis că sunt doar două cazuri în Egipt. Mi s-a părut ciudat”, a povestit acesta, pentru Digi24.ro.

„Am discutat cu soția mea, care era în România, și mi-a zis că ar trebui să fie mult mai multe, pentru că au descoperit și prin Franța, și prin alte țări persoane venite din Egipt care erau infestate cu virusul. Atunci am început să fiu mai atent dar nu era chiar așa de ușor să îmi iau toate măsurile de prevenire, mai ales că locuiam într-un hotel unde se servea bufet și toată lumea cu aceeași lingură practic își lua din felul de mâncare respectiv”, povestește el.

“La un moment dat am văzut că în hotel s-a schimbat un pic situația în sensul că am văzut că purtau mănuși persoanele care lucrau în hotel, am observat că foloseau gel pentru a dezinfecta mâinile. Ceva se schimbase în ultima săptămână cât am stat acolo și atunci mi-a fost și mai frică și am vorbit cu soția”, a declarat bărbatul.

Acesta și-a anunțat familia că ar putea fi infectat și că va intra în izolare.

“Când am venit în aeroport, șoferul care mă aștepta i-am spus nu ne salutăm, nu ne atingem, nu mi-atingi bagajele. Singura chestie care a atins au fost banii când am plătit și tot așa m-am autoizolat”.

După trei zile au început simptomele.

„Credeam că e foarte posibil să fi luat virusul, ținând cont că în Egipt nu aveau nicio măsură de prevenire. Atunci când am ajuns în Tunisia eram normal, nu aveam temperatură, pentru că în Tunisia, la intrarea pe aeroport îți face controlul de temperatură. Când au început simptomele, durerea de cap prima dată, după asta durere de gât, gură seacă, fără salivă, am sunat imediat numărul de urgență de aici din Tunisia. Le-am explicat simptomele și mi-au zis rămâneți în autoizolare, vedeți dacă aveți simptome mai puternice, temperatură peste 38 de grade, probleme de respirație, ne anunțați”.

Pe timpul izolării, până a ajuns la spital, el a luat zilnic paracetamol.

“Am ajuns acasă pe data de 10 (martie-n.r.) și am stat în felul ăsta până pe data de 16 sau 17 (martie-n.r.), când simțindu-mă foarte rău am sunat din nou numărul de urgență și mi-au trimis un echipaj special care mi-a făcut testul. A doua zi mi-au confirmat că sunt pozitiv. Aveam lipsă de lichide în corp, pentru că nici nu prea puteam să consum, și toate simptomele, inclusiv temperatura și un pic probleme de respirație”.

Ținând cont de simptome, medicii tunisieni au decis să-l interneze.

“M-au internat într-o secție de boli infecțioase a unui spital din Sousse. Acolo am rămas timp de 11 zile într-o cameră, izolat. Au început tratamentul, oxigen, pastile și injecții și transfuzii de ser fiziologic timp de 10 zile. În a opta zi mi-au făcut un alt test care a ieșit negativ. După asta, la 72 de ore, un alt test și când a ieșit negativ m-au externat. M-au tratat bine”, potrivit românului care este stabilit în Sousse.

Conform acestuia, Tunisia a acționat mult mai repede decât România.

“Ei deja la vreo cinci cazuri au impus condiții foarte stricte și de mișcare a populației și pentru societăți să nu mai lucreze. Pentru că au o situație foarte precară în ceea ce privește capacitatea medicală a spitalelor”, potrivit cetățeanului român.

Dintre cei 196 de români din străinătate confirmați cu coronavirus 105 se află în Spania, 57 în Italia, 14 în Franța, 7 în Germania, 4 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia și SUA.