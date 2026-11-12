Românul implicat în accidentul catastrofal din Bulgaria este în stare critică, anunță presa de peste Dunăre

Starea cetățeanului român rănit în accidentul de pe autostrada „Trakia” este critică. Acesta se află în continuare sub ventilație mecanică. Cu câteva minute în urmă, spitalul din Burgas a anunțat că, în cursul nopții, s-a produs o agravare a funcției pulmonare ca urmare a traumatismului toracic sever, transmite presa bulgară.

Datorită intervenției rapide a echipelor de reanimare de gardă, starea sa a fost stabilizată în acest moment, dar pacientul rămâne în stare critică, cu pericol real de deces.

Medicul pediatru specialist în boli infecțioase, în vârstă de 37 de ani, rămâne în stare gravă, dar stabilă. Și el este internat în Secția de Reanimare, recuperându-se fără complicații după operație. I s-a asigurat analgezia necesară, iar astăzi urmează să i se efectueze examinări imagistice de control.

Dacă rezultatele sunt bune și starea lui rămâne stabilă, se preconizează că va fi transferat la Secția de ortopedie. Al treilea pacient, care este internat într-o altă unitate medicală, se află, de asemenea, în pericol de moarte.

Tratamentul tuturor celor șapte persoane rănite în urma incidentului din Burgas continuă.

Amintim, un șofer de TIR român a fost reținut de poliția din Bulgaria după tragedia de pe autostrada unde au murit 11 oameni și au fost răniți alți peste 70.

Românul se afla la volanul camionului oprit brusc pe șoseaua de mare viteză și toate mașinile care au venit din spate s-au lovit unele de altele. După ce l-au audiat în prezența unui translator, procurorii au decis să-l elibereze. Un alt român este în stare gravă, după ce a fost rănit în același accident.

Editor : A.R.