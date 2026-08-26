Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pentru în sediu în judeţul Prahova, construit după modelul unei cabane vânătoreşti. În interior sunt numeroase camere, care au alături băi cu duşuri. Directorul Romsilva, Jean Vişan, i-a exlicat ministrului Mediului că sediul poate fi amenajat pentru birouri sau pentru vănătoare, el insistând că angajaţii Romsilva au nevoie de duşuri în timpul programului de lucru. Când Diana Buzoianu l-a întrebat dacă imobilul va fi folosit de vreun „baron local” care vrea să se relaxeze la vânătoare, Vişan a răspuns: „Poate să vină şi un baron local, nu are voie să vină? Cum adică nu are voie să vină?”.

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Cazul cabanei de 2,7 milioane de lei este prezentat public de către ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care constată că aceasta este „investiţia” Romsilva şi a Direcţiei Silvice Prahova.

Buzoianu constată că „sediul lor a ieşit mai mult cabană, decât sediu administrativ”.

„Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcţie de reorganizare, cică”, scrie Diana Buzoianu, pe reţelele de socialziare.

Aceasta publică imagini video care arată clădirea în care sunt camere cu duşuri, dar care surprind şi o discuţie pe care Diana Buzoianu o are cu directorul Romsilva, Jean Vişan, în care şeful acestei Regiei Naţionale a Pădurilor spune că imobilul nu a primit „destinaţia finală”, dar că acesta poate fi utlizat „şi ca birouri, şi ca spaţiu” de cazare pentru cei care vin la vânătoare.

Când ministrul îl întreabă dacă Romsilva a cheltuit aproape trei milioane de lei pentru amenajarea unor spaţii unde unele persoane să vină la vânătoare, Vişan răspunde: „Da acuma mă adaptez în funcţie de organizare”.

Acesta a insistat că angajaţii Romsilva au nevoie de duşuri la locul de muncă.

Jean Vişan spune că nu vede o problemă în faptul că vreun „baron local” ar vrea să se cazeze în sediul Romsilva. „Poate să vină şi un baron local, nu are voie să vină? Cum adică nu are voie să vină?”, i-a spus el ministrului.

„Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ şi s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinaţiei lor. Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazaţi baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanţi la nivel naţional Romsilva, că banii publici folosiţi pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiţi în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de Bucureşti o cabană de lux de vacanţă”, a scris Diana Buzoianu, în social media.

Editor : Liviu Cojan