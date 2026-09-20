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Roxana Mânzatu, vicepreședintă CE, vizită oficială în SUA: Harvard, MIT și întâlniri cu oficiali ai administrației Trump, pe agendă

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Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă CE pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire. Sursa foto: Profimedia Images
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Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, va efectua, în perioada 20-24 septembrie 2026, o vizită în Statele Unite ale Americii, cu întrevederi la New York, Boston şi Washington, informează, duminică, un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Agenda include participarea la evenimente internaţionale dedicate educaţiei şi viitorului muncii în marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, vizite la MIT şi Universitatea Harvard, precum şi întâlniri cu înalţi reprezentanţi ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump, ai Băncii Mondiale, ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi ai marilor companii tech.

Editor : Ș.R.

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