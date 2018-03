Rudele șoferului împușcat în cap la Vaslui confirmă că acesta conducea beat: „Mai consuma alcool și urca la volan, dar nu merita așa sfârșit”

Adrian Munteanu, tânărul de 27 de ani împușcat mortal în cap de un polițist, joi, în Vaslui, era căsătorit și avea o fetiță de 3 ani. Bărbatul se afla în evidențele polițiștilor vasluieni, pentru mai multe infracțiuni comise în trafic. El avea trei dosare penale pentru conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.

Joi, polițiștii au aflat că Adrian Munteanu se afla în trafic, cu toate că nu avea permis de conducere. Au pornit pe urmele lui, însă în momentul în care l-au oprit și au încercat să îl legitimeze, bărbatul a coborât din mașină și a luat-o la fugă.

Un subofițer a alergat după el, l-a prins și a încercat să îl imobilizeze. În acel moment, susține poliția din Vaslui, arma subofițerului s-ar fi descărcat accidental, iar un glonț l-a nimerit pe Adrian Munteanu în cap. Rana i-a fost fatală tânărului, care a murit la spital.

Cazul a stârnit mai multe controverse, mai ales după ce s-a aflat că între Munteanu și subofițerul care l-a împușcat existau mai multe coincidențe stranii. De altfel, cazul a împărțit în două tabere și opinia publică.

”Este o dramã ceea ce s-a întâmplat la Vaslui, joi. Indiferent care sunt cauzele învãlmãselii dintre un cetãtean si un om al legii, efectele sunt devastatoare. Pentru ca un om care mergea cu masina sã-si piardã viata, este mai mult decât o crimã. Astfel de oameni nu au ce cãuta în Politia Românã. Ce a fãcut acel sofer atât de grav, încât sã moarã? De ce s-a întâmplat asta? Pentru cã un incompetent nu stie sã-si tinã arma în toc? Vom avea discutii în Parlament pe acest caz, personal voi ridica acest caz si vom vedea ce se va decide”, a spus deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon.

“Chiar dacã se spune cã, despre morti numai de bine, nu mã mir cã s-a întâmplat așa. A arãtat dispreț fatã de tot ce înseamnã lege în tara asta și a condus de multe ori și beat, si fãrã permis. Adrian a mai avut un frate care s-a spânzurat acum 11 ani. Și acesta a fost prins beat la volan. Polițistii i-au spus cã se va alege cu dosar penal. El a venit acasã și și-a pus capãt zilelor, de fricã”, spun câtiva oameni din Valea Târgului, comuna Puscasi, citați de publicația Vremea Nouă.

”E o mare durere pentru noi, să conducem la groapă un tanar de 27 de ani, care a greșit, într-adevăr, mai consuma alcool și urca la volan, dar care nu merita un asemenea sfârșit. A rămas un copil de 3 ani orfan. Cu ani în urmă, am mai pierdut un nepot. Fratele lui mai mare s-a spânzurat. E o dramă ce s-a întâmplat. Eu am lucrat 30 de ani în cadrul Armatei. Am cunoștințe despre muniție și armament. S-a spus că arma polițistului s-a descărcat accidental. Nu era asigurată în timp ce îl imobiliza. Totul e posibill, dar noi nu avem competențe. Avem încredere în justiție, chiar dacă în Romania se face dreptate mai greu, până la urmă se face. Dacă polițistul a greșit și a acționat nelegal, să plătească!”, a spus Emil Barnea, unchiul victimei, pentru publicația Est News.