Vremea rea a făcut prăpăd în județul Buzău, aflat sub alertă de ploi și vijelii. Probleme au fost înregistrate la Lopătari, unde viiturile au antrenat apă, mâl, lemne și resturi vegetale. Mai multe drumuri care asigură legătura dintre satele Chirani, Vârteju și Brebu și centrul comunei sunt pe alocuri impracticabile.

În aceeași comună, primarul a anunțat de câteva săptămâni că ploile au afectat serios zidul de susținere al cimitirului din localitate, care se degradează vizibil de la o zi la alta în urma precipitațiilor.

Probleme sunt raportate și la Beceni, unde un pod dintre două sate a fost închis temporar după ce rampa de acces s-a surpat. În prezent traversarea este permisă doar pietonal, iar în zona de șes dintre Smeeni și Brădeanu trenurile agricole au fost inundate pe suprafețe întinse, culturile fiind compromise în mai multe locuri.

Autoritățile monitorizează situația, iar evaluarea pagubelor va fi posibilă după ce ploaia va înceta.

Totodată, mai multe localități din Buzău se află sub o atenționare cod portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25 - 40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm) frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 50 - 70 km/h. Avertizarea este în vigoare până la ora 15:00.

Sunt vizate următoarele localități din Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Merei, Pârscov, Tisău, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Pietroasele, Breaza, Siriu, Viperești, Săhăteni, Ulmeni, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cătina, Cozieni, Movila Banului, Brăești, Amaru, Măgura, Mihăilești, Năeni, Colți, Chiliile.

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două avertizări cod galben de furtuni puternice. Meteorologii anunță că până vineri seara va ploua torențial în mai multe județe din țară.

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Editor : A.M.G.