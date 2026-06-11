Rusia, cândva cea mai puternică naţiune din acest sport, a fost suspendată din Federaţia mondială de şah

Organismul de conducere al şahului la nivel mondial a suspendat Rusia – care a fost timp de decenii forţa dominantă în acest sport – în urma unei acţiuni în justiţie care a fost câştigată de Ucraina, relatează Reuters.

În martie, un tribunal internaţional, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, a admis o plângere formulată de Ucraina, potrivit căreia Federaţia Rusă de Şah uzurpase controlul asupra acestui sport în zonele din Ucraina capturate de forţele ruse începând din 2022. Tribunalul a acordat Rusiei un termen de 90 de zile pentru a renunţa la controlul asupra organismelor de şah din cinci regiuni ale Ucrainei şi pentru a înceta organizarea de turnee în aceste zone.

Însă miercuri, Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) - condusă de fostul viceprim-ministru rus Arkadi Dvorkovich - a declarat că Rusia nu a respectat termenul limită şi, prin urmare, a decis să „impună sancţiunea suspendării temporare a calităţii de membru (a Rusiei)... cu efect imediat”.

Jucătorii ruşi adulţi îşi vor păstra dreptul de a participa la turneele FIDE sub steagul FIDE, nu sub propriul steag. Doar juniorii pot participa sub steagul Rusiei.

În competiţiile pe echipe, jucătorii ruşi „ar putea fi eligibili” să participe sub steag neutru, însă acest lucru rămâne supus unor decizii ulterioare ale FIDE, a declarat forul mondial.

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Agenţia de ştiri de stat rusă TASS l-a citat pe Andrei Filatov, preşedintele Federaţiei Ruse de Şah, care a declarat că avocaţii federaţiei analizează decizia FIDE şi ar putea să o conteste.

Federaţia ucraineană de şah a salutat decizia ca fiind o „victorie istorică”.

Dincolo de consecinţele practice, această hotărâre reprezintă o lovitură simbolică pentru o ţară cu o tradiţie în şah profundă şi respectată, unde amatorii pot fi văzuţi aplecaţi peste table pe trotuare şi în parcuri practic în orice perioadă a anului.

Marii maeştri din Rusia şi din alte republici sovietice au ocupat vârful acestui joc între 1927 şi 2007, într-o succesiune de campioni mondiali întreruptă doar pentru scurt timp de olandezul Max Euwe în anii 1930 şi de americanul Bobby Fischer în anii 1970.

Dar epoca lui Anatoly Karpov şi Garry Kasparov a apus de mult, iar secolul XXI a fost dominat de norvegianul Magnus Carlsen şi de o serie de noi vedete din India şi China.

În prezent, un singur jucător rus se află în top 20 mondial. În aprilie, rusul Andrei Esipenko a terminat pe locul opt şi ultimul în Turneul Candidaţilor, care decide cine îl va înfrunta pe indianul Gukesh Dommaraju pentru titlul de campion mondial mai târziu în acest an.

Editor : Sebastian Eduard