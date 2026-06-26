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Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale: „Să fie o lecție pentru micii săi conducători”

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Ministrul rus al Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus, Mikhail Degtyarev. Foto Profimedia
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Ministrul rus al Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus, Mikhail Degtyarev, a anunțat vineri că Rusia va face demersuri pentru a retrage României dreptul de a organiza competiții sportive internaționale, după scandalul izbucnit la Cluj-Napoca în jurul Cupei Mondiale Challenge de Gimnastică Ritmică. Reacția Moscovei vine după ce primarul Emil Boc a declarat că nu va permite afișarea drapelului și intonarea imnului Rusiei la competiția găzduită de BTarena.

Potrivit lui Mikhail Degtyarev, cel mai recent incident din România legat de Cupa Challenge la gimnastică arată că Europa încearcă să încalce Carta Olimpică și Carta Federației Internaționale de Gimnastică, informează TASS.

Federația Rusă de Gimnastică a anunțat anterior, în cursul zilei, că se retrage din Cupa Mondială Challenge de Gimnastică Ritmică din 2026, programată în orașul românesc Cluj-Napoca, invocând încălcări grave ale regulamentului competiției din partea organizatorilor.

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a opus revenirii sportivilor ruși în competiții sub drapelul și imnul național și a declarat că nu va permite afișarea simbolurilor naționale ale Rusiei la Cupa Challenge de Gimnastică Ritmică organizată în oraș.

„Cel mai recent incident care a avut loc în România în legătură cu Cupa Challenge la gimnastică arată că țările europene încearcă, în mod perfid, să încalce Carta Olimpică, Carta World Gymnastics și regulile competiției în ansamblu”, a declarat Degtyarev.

„Trebuie spus că europenii au ajuns să creadă că sportul poate fi folosit ca instrument de presiune și discriminare împotriva Rusiei și Belarusului, însă au fost luați prin surprindere atunci când organizațiile internaționale au restabilit justiția și legalitatea. Atunci au apărut astfel de provocări”, a continuat acesta.

„De aceea vom face tot ce este posibil pentru ca România să fie privată de dreptul de a găzdui competiții internaționale de gimnastică și, în plus, toate celelalte turnee sportive mondiale. Ar trebui să fie o lecție pentru această țară și pentru micii săi conducători locali”, a adăugat Degtyarev.

Federația Rusă de Gimnastică a precizat că va solicita aplicarea strictă a deciziilor World Gymnastics, folosind toate mecanismele juridice internaționale disponibile.

Cupa Mondială Challenge de Gimnastică Ritmică din 2026 este programată să aibă loc la BTarena, în Cluj-Napoca, în perioada 26-28 iunie, fiind inclusă în calendarul oficial al World Gymnastics.

Pe 18 mai, Comitetul Executiv al World Gymnastics a decis ridicarea restricțiilor impuse anterior sportivilor ruși, permițându-le să concureze din nou la nivel internațional sub drapelul Rusiei. Ulterior, forul european de gimnastică a anunțat că va adopta aceeași măsură.

În decembrie 2025, Comitetul Executiv al Comitetul Internațional Olimpic a emis recomandări prin care sportivii din Rusia și Belarus pot participa la competiții internaționale sub drapel și imn național, atât la discipline individuale, cât și pe echipe. Mai multe federații sportive internaționale au urmat această recomandare.

Editor : Ș.A.

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