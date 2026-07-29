Rusia numește doborârea dronelor „incidente regizate” și amenință din nou România

Ambasada Rusiei la București a distribuit marți seară pe rețelele sociale o declarație a purtătoarei de cuvânt a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, care s-a referit la doborârea dronelor pe teritoriul României ca fiind „incidente regizate” și a acuzat Bucureștiul de „politică iresponsabilă de sprijinire a regimului de la Kiev”. Maria Zaharova a mai spus, la fel ca ambasadorul Rusiei la București, că „acțiunile neprietenoase” ale României nu vor rămâne fără răspuns.

Ambasada Moscovei în țara noastră a publicat un răspuns al purtătoarei de cuvânt a MAE rus „privind insinuările autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către dronele rusești”, dat marți, în cadrul unui briefing de presă.

„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus.

Respingem aceste noi pretenții nefondate. Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev.

Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum „manevrele Moscovei”, subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, este citată Maria Zaharova în postarea ambasadei ruse.

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Mesajul purtătoarei de cuvânt a MAE rus s-a încheiat la fel ca cel al ambasadorului rus la București, Vladimir Lipaev, care, după ce a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-au prezentat fragmente dintr-o dronă doborâtă de România, purtând inscripții în limba rusă, a respins dovezile și a spus că „expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără răspuns din partea Rusiei”.

„Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat și Maria Zaharova în cadrul briefingului de presă de la Moscova.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat luni, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul MAE, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul nostru național, iar trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări.

Măsurile luate de București vin după ce Armata a doborât trei drone care au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Prima dintre ele, doborâtă în județul Buzău, este model Shahed / Gheran 2, de proveniență rusească, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, după ce procurorii au ridicat și cercetat fragmentele de dronă din zona localității Padina.

Editor : B.P.