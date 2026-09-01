S-a deschis primul muzeu public construit de la zero în România: MuTRA

Primul muzeu public, în care au fost proiectate și implementate toate funcțiunile esențiale privind depozitarea, conservarea și expunerea patrimoniului cultural, construit de la zero în România, s-a deschis duminică la Florești, lângă Cluj Napoca, anunță Ministerul Culturii.

MuTRA – Galeria istorică a Transilvaniei parte a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei este o construcție de 11.344 m2 și se desfășoară pe un teren de peste 15.000 m2.

Lucrarea a necesitat o investiție de 145 de milioane de lei, dintre care 60% reprezintă fonduri PNRR printr-un acord semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), iar 40% au fost acoperiți prin finanțare de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii (MC).

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Felix Marcu, managerul MNIT, a precizat că aceasta este prima construcție din țară concepută, proiectată și executată pentru a deservi într-un mod coherent nevoilor de prezervare, cercetare și restaurare a colecțiilor muzeale, cu scopul final de a le accesibiliza publicului larg.

Organizate într-un centru muzeal modern, de anvergură, se pot enumera facilități precum: spații expoziționale, depozite muzeale, laboratoare de conservare-restaurare și investigații științifice asupra patrimoniului, o sală multimedia, săli de pedagogie muzeală, spații comerciale și de relaxare, cât și birouri pentru activitatea curentă a personalului instituției. O infrastructură special gândită pentru aer liber, cu zona verde și terase circulabile, va permite găzduirea de evenimente culturale și de agrement, proiecții și festivaluri de reenactment istoric.

Nevoia și conceptul inițiate acum aproape zece ani, au prins contur prin semnarea contractului în 7 martie 2025, când a fost demarat Proiectul Tehnic. Lucrările de construcție au fost începute în iunie, iar până la 30 august 2026, au fost finalizate în proporție de 97% a proiectului – lucrări esențiale și necesare pentru darea în folosință publică, urmând ca încheierea lucrărilor auxiliare (neesențiale) să se realizeze anul acesta, până la finalul lunii septembrie.

Deschiderea acestui muzeu a însemnat mult mai mult decât un obișnuit eveniment de inaugurare. Faptul că lucrările de construcție și finalizarea Proiectului Tehnic s-au derulat într-un timp-record, că obiectivul este o premieră națională, iar edificiul propriu-zis și facilitățile de care dispune au fost realizate la standardele internaționale pe care și le dorește orice lucrător în instituții de tip muzeal și orice consumator de cultură și artă, l-au făcut pe Ministrul Culturii, András István Demeter, să afirme următoarele, în cadrul discursului inaugural:

„Cei care vor fi enumerați, prezenți sau nu, aici, astăzi, sunt cei care cred că vor intra în istorie datorită a două lucruri. Unul este acela că au făcut diferența între a spera și a crede. (…) Vreau să fac o reverență în fața echipelor de arhitecți, de ingineri, de constructori; în fața autorităților locale, în fața comunității din Florești. Toți, fiecare cu aportul său și toți, prin aportul comun, începând de astăzi, sunteți parte a istoriei. Ați și am reușit împreună o minune. Dar vestea cea mai bună este aceea că minunea adevărată; minunea mai mare începe de-abia acum”.

Importanța pe care acest proiect o poartă pentru România și pentru comunitate, a fost relevată și de către oficialitățile locale, prezente la eveniment: dl. Bogdan Pivariu, primarul Floreștiului, dl. Emil Boc, primarul Clujului, dna Maria Forna, prefectul județului Cluj, dl. Vákár István, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Editor : M.C