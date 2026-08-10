Șapte persoane au fost arestate preventiv după ce au atacat cu bestialitate o ambulanță venită în localitatea unde trăiau aceștia în urma unui apel la 112. Mama unuia dintre agresori a explicat pentru publicația locală dejeanul.ro ce a stat la baza agresiunii care a dus la rănirea șoferului de pe autospecială.

Mama unuia dintre agresorii reținuți de către forțele de ordine a declarat pentru publicația locală:

„Să-i omoare, să le ia organismul din ei. S-aude că fură copii. Salvarea o venit și erau trei copii în sat și s-o dat la ei. Și aceia venind fugind acasă s-o zâs <se fură copii>.

Aceasta chiar a încercat să justifice gestul revoltător al tinerilor:

„Aseară a fost sâmbătă seara, toți erau pe drum. Ăștia (n.r.: cu referire la adulți) s-au speriat, o dat după ambulanță. Tot au umblat. O mers în sus, iar au venit în jos, iar au mers în sus. Tot se preumbla ambulanța, că și omul ăla o trebuit să se despartă de acolo să nu mai stea într-atâția copii. Și atâta a fost tot. Așa se auzea pe TikTok, că îi fură, eu n-am TikTok, doar ce am auzit la ăștia mai tineri și ne-am speriat tăți”, a mai spus femeia.”

Amintim, șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe, într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire.

Procurorii cred că ea a aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii.

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Editor : A.R.