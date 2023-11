Salamul de Sibiu va ajunge, anul acesta, în magazinele din SUA. 3.000 de tone sunt vândute, anual, în Europa

Salamul de Sibiu, primul produs românesc din carne care a obţinut Indicaţie Geografică Protejată (IGP) din partea Uniunii Europene, are mari șanse să ajungă, până la finalul anului, pe rafturile magazinelor din SUA. Doi dintre cei 6 producători români sunt, în prezent, în discuții avansate pentru ca produsul românesc, cu o tradiție de aproape 130 de ani, să ajungă și pe continentul american, scrie Agerpres.

Povestea Salamului de Sibiu a început în 1895. La începutul secolului XIX, oamenii vremii au adaptat reţeta şi procesul de producere. Istoria arată, prin dovezi certe, că producţia a început concomitent atât în Mediaş, cât şi în arealul Văii Prahovei. Atunci când popularitatea sa a crescut peste hotare, exportul se făcea prin Vama Sibiu, pentru că acesta era punctul de trecere spre teritoriul austro-ungar. Ştampila de export aplicată pe documente bifa "Vama Sibiu", iar numeroasele comenzi venite din partea colaboratorilor externi aveau menţiunea "Salam din Vama Sibiu", scrie sursa citată. La scurt timp, produsul a devenit cunoscut publicului ca "Salam de Sibiu". Rețeta s-a transmis peste ani, fiind apreciată de generații întregi de români.

În 2016, Salamul de Sibiu a devenit primul produs românesc din carne care a obţinut Indicaţia Geografică Protejată (IGP) din partea Uniunii Europene. Timp de trei ani, în intervalul 2018-2020, produsul a fost promovat în România, Spania şi Italia, cu ajutorul unui grant european în valoare de 1,5 milioane de euro obţinut de Asociaţia Producătorilor de Salam de Sibiu.

"Dacă vorbim de zona de consum, am ajuns acum la un nivel de 3.000 de tone de salam de Sibiu pe an faţă de 1.700 de tone în urmă cu 5 ani. Poate pare puţin, dar am avut o pierdere în timpul pandemiei, pentru că am pierdut în zona HoReCa. (...) Românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume, îl gustă. Mai e important acum să lucrăm şi în zona aceasta de gastronomie, de patrimoniu cultural, să putem să dezvoltăm împreună cu HoReCa acel platou premium românesc în care Salamul de Sibiu să fie a acompaniat de o brânză, de un vin, cu Indicaţie Geografică Protejată", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu.

Vândut deja în țări ca Spania, Italia, Anglia, Germania, acum Salamul de Sibiu are șanse să ajungă și pe rafturile magazinelor din Statele Unite ale Americii.

"În prezent, două dintre cele 6 companii din asociație, au aplicat pentru Statele Unite şi sunt chiar în ultima fază, 95% a fost reglat deja, mai rămâne doar partea de etichetare. Statele Unite nu recunosc acest acord legat de sistemele de calitate europene, dar eu cred că vom reuşi cu ajutorul comunităţilor româneşti să facem ca într-un an-doi produsul să fie în toate cataloagele de acolo. Salamul de Sibiu adevărat este aşteptat în SUA şi Canada", a explicat preşedintele asociaţiei.

Salamul de Sibiu are de-acum și propria carte-document, intitulată "Salam de Sibiu: O Felie de Românie".

"Cartea este de a lăsa o moştenire valoroasă generaţiilor viitoare. Un produs de excepţie însoţit de o poveste captivantă, întinsă pe parcursul a peste 130 de ani şi a cel puţin trei generaţii. În carte găsiţi nişte documente care nu au văzut lumina zilei niciodată. Găsiţi poveştile aşezate, puse într-o ordine cronologică, iar aceste capitole le-am pus în nişte tablouri, facem şi o expoziţie, iar la anul sperăm să promovăm cartea şi expoziţia în oraşele din România, să aducem cât mai mulţi oameni, să înţeleagă, să vadă, şi să fie mândri că acest produs reprezentativ ajunge la acel nivel de avea o valenţă culturală. E foarte important pentru noi", a declarat preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu.

