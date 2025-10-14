Live TV

Exclusiv „Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță din Poliția Română ajuns o formă de „trafic de influență”

Matthew Garvey Data actualizării: Data publicării:
ecusona al politiei romane
Foto: Poliția Română
Recompensat cu „salariu de excelență” după scandalul din trafic Ce este „salariul de excelență”? - Ce spune Legea „Salariu de excelență” - Ce se întâmplă, de fapt, în realitate „La Timișoara este un modus operandi”. Ce soluții propune Sindicatul Europol

Un polițist sancționat după ce a șicanat o tânără în trafic primește câteva luni mai târziu un „salariu de excelență”. Acest „salariu de excelență” este, de fapt, un bonus de până la 50% din salariu, acordat timp de șase luni. Episodul scoate la lumină o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din Poliție. Cosmin Andreica, reprezentantul Sindicatului Europol, a explicat pentru Digi24.ro că „salariul de excelență” este, mai degrabă, un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere - „un trafic de influență la nivel instituțional”, după cum l-a catalogat liderul de sindicat. 

În vara anului 2024, o tânără din Timișoara a fost șicanată în trafic de către un bărbat, polițist cu funcție de conducere în cadrul IPJ Timiș, după cum a indicat o sursă pentru Digi24.ro. 

Comisarul-șef de poliție i-a arătat semne obscene, a înjurat-o și a jignit-o. După acest incident, femeia l-a reclamat pe polițist colegilor. Am cerut un punct de vedere Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. 

„S-a constatat că polițistul, care are funcție de execuție în cadrul I.P.J Timiș, se afla în timpul liber și a fost sancționat contravențional”, arată IPJ Timiș într-un răspuns pentru Digi24.ro.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 13.09.07 (1)
Captură video Digi24.ro dintr-o filmare cu incidentul descris mai sus

Recompensat cu „salariu de excelență” după scandalul din trafic

Pe lângă sancțiunea contravențională, IPJ Timiș a demarat și o anchetă internă. Reprezentanții Poliției nu au precizat, însă, și ce sancțiune i-au aplicat, menționând doar că „au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind statutul polițistului”.

Ulterior, după cum a expus o sursă Digi24.ro, comisarul-șef a fost premiat cu un „salariu de excelență”, adică un bonus de 50% din salariu, timp de șase luni.

Digi24.ro a cerut IPJ Timiș să confirme acest lucru și, dacă e adevărat, să menționeze și argumentele care au stat la baza primirii acestui bonus de către comisarul-șef de poliție care fusese cercetat disciplinar și sancționat pentru scandalul creat în trafic. 

IPJ Timiș nu a confirmat sau infirmat, dar a indicat un articol de Lege care reglementează majorarea salarială, adică acordarea „salariului de excelență”. 

Ce este „salariul de excelență”? - Ce spune Legea

Potrivit reprezentanților Poliției Române, există, în Anexa VI la Legea-Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Articolul 15.

  • Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.
  • Dreptul poate fi acordat pentru 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază (n.r. din bugetul de salarii), a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite (n.r. Adică MAI, în acest caz).
  • Condițiile de acordare a dreptului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite (n.r. Adică MAI în acest caz).

Reprezentanții Poliției Române subliniază că această majorare salarială „se hotărăște în limita a cel mult 5% din totalul de posturi prevăzute în statele de organizare, comunicându-se unităților în luna decembrie a anului în curs pentru primul semestru al anului următor, sau în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs”.

„Salariu de excelență” - Ce se întâmplă, de fapt, în realitate

Digi24.ro a stat de vorbă cu Cosmin Andreica, președintele Biroului Executiv al sindicatului Europol, pentru a înțelege cum se acordă aceste majorări salariale în practică.

Acesta a explicat că sunt trei niveluri de majorări salariale de care beneficiază polițiștii în cadrul acestui „salariu de excelență” - 30%, 40% și 50%. Sindicatul Europol susține că procentul minim, cel de 30%, este acordat mai degrabă agenților de poliție, în timp ce ofițerii primesc 40% sau 50%. 

Aproximativ 150 de polițiști, potrivit lui Cosmin Andreica, beneficiază de majorarea de 50%, adică nivelul maxim al acestui bonus.

„Unul din zece polițiști beneficiază de această majorare pe bună dreptate, restul sunt la dispoziția șefilor care îi nominalizează. Ar trebui ca acești polițiști care beneficiază de majorare să apară pe un tablou la intrarea în sediul Inspectoratului, să poți să te uiți la ei și să îți dorești ca și tu peste șase luni de zile să faci ce a făcut Ionuț care a primit 50%”, a subliniat Cosmin Andreica.

Reprezentantul Sindicatului Europol a catalogat „salariul de excelență” drept „un trafic de influență la nivel instituțional”.

„De fapt, sunt privilegii personale acordate pentru orice altceva care nu are legătură cu munca de poliție. Că face cafeluța bună doamna secretară - am avut nenumărate cazuri - că manifestă loialitate față de instituție, de parcă nu toți polițiștii manifestă loialitate. E standard - resursele umane, financiarul, logisticul - din start beneficiază. Dacă șeful vrea să pună un om undeva, unde va suna? Resurse Umane. Dacă are nevoie de o funcție salarizată mai bine, unde va apela? Financiar. Dacă are nevoie de chestiuni legate de avize, unde va apela? Juridic”, a adăugat Cosmin Andreica.

În același timp, potrivit reprezentantului Sindicatului Europol, cei mai mulți care beneficiază de acest bonus sunt mai degrabă funcționarii din cadrul Ministerului de Interne (50% dintre ei, potrivit datelor furnizate de Sindicatul Europol), urmați de cei din IGPR și cei din IPJ.

„La Timișoara este un modus operandi”. Ce soluții propune Sindicatul Europol

Revenind la Timișoara, deși acest „salariu de excelență” se dă în toată țara, Cosmin Andreica a subliniat că Sindicatul Europol a descoperit „un modus operandi”.

Încă din 2018, Sindicatul Europol a reclamat modul în care se acordă acest „salariu de excelență” în IPJ Timiș. În acel an, din 32 de polițiști recompensați, 15 dintre ei erau ofițeri cu funcții de comandă. 

De exemplu, potrivit lui Cosmin Andreica, oricare ar fi șeful Poliției municipale Timișoara, acesta ar încasa „din oficiu” salariul de excelență. Acesta este și cazul fostului comisar-șef care a condus structura din anul 2017 până în anul 2024, când i s-a retras accesul la informații clasificate, potrivit sursei citate.

„Șeful Poliției Municipiului Timișoara a primit de 12 ori consecutiv majorarea de 50%, în timp ce niciun subaltern de-al său nu a fost nominalizat. Explicația lui a fost că cei din subordinea lui nu merită. În mod paradoxal, dacă subalternii tăi nu merită, tu care trăiești pe spatele lor, primești majorarea”, a mai subliniat Cosmin Andreica pentru Digi24.ro. 

Sindicatul Europol a încercat de mai multe ori în trecut să caute soluții pentru ca acest „salariu de excelență” să fie acordat într-un mod corect. Ultima propunere, din 2024, viza mai multe criterii:

  • „Accesul liber la notele de fundamentare” - „Postarea pe rețeaua internă, asigurându-se astfel opozabilitate și predictibilitate pentru polițiști. Această măsură ar spori transparența, ar genera un grad ridicat de predictibilitate și motivare în rândul polițiștilor”.
  • Repartizarea indicatorilor (n.r. Numărului de polițiști care urmează să primească) cu preponderență în zona de execuție” - „Principalele categorii de personal beneficiare ale celor mai consistente creșteri au fost cele din funcțiile de comandă. Astfel, se va crea o discrepanță nejustificat de mare între funcțiile de execuție și cele de conducere”.
  • „Amendarea propunerilor” - „Propunerile de acordare a majorării salariale pentru ofițerii de poliție care nu au polițiști din subordinea directă recompensați cu majorarea salarială nu trebuie luate în considerare”. În același timp, sindicatul subliniază că „este recomandat să se stabilească un filtru referitor la acest caracter de repetabilitate”.

