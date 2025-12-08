Salariul minim pe economie ar urma să fie înghețat anul viitor, potrivit unor surse guvernamentale. Informațiile arată că Executivul lucrează deja la o ordonanță de urgență prin care nivelul actual al salariului minim ar urma să fie menținut și în 2026, fără nicio majorare.

Această decizie se conturează într-un context tensionat, în care pozițiile sindicatelor și ale patronatelor sunt profund diferite. Sindicaliștii au cerut în mai multe rânduri creșterea salariului minim, invocând scumpirile și pierderea puterii de cumpărare.

În acest sens, au existat proteste, solicitări publice și presiuni constante pentru ajustarea salariului.

„Înghețarea protejează mediul privat”

Pe partea cealaltă, patronatele au susținut încă de la început necesitatea înghețării salariului minim, avertizând că o majorare ar pune presiune pe companii, mai ales pe cele mici și mijlocii.

Mediul de afaceri a transmis că o creștere salarială forțată ar putea afecta investițiile, competitivitatea și numărul locurilor de muncă.

Potrivit surselor din Guvern, varianta analizată este menținerea valorii actuale a salariului minim pe întreg anul 2026.

Chiar dacă sindicatele au insistat pentru majorare, direcția politică pare să se îndrepte spre înghețare.

Decizia ar urma să fie discutată în Consiliul Național Tripartit

Sindicatele au confirmat pentru Digi24 că au fost invitate la o ședință a Consiliului Național Tripartit în această săptămână, unde tema principală va fi salariul minim.

În această structură oficială, Guvernul, angajatorii și reprezentanții salariaților negociază politicile salariale.

Întâlnirea ar urma să clarifice pozițiile finale, după ce Executivul va prezenta proiectul de ordonanță. Rezultatul discuțiilor ar putea decide dacă salariul minim rămâne sau nu neschimbat în 2026.

În paralel cu discuția privind salariul minim, Guvernul lucrează la proiectul bugetului de stat pentru 2026, care ar putea fi finalizat abia la finalul lunii ianuarie.

Până la acel moment, Executivul își propune finalizarea reformei administrative, proces ce vizează reorganizarea instituțiilor publice și reducerea cheltuielilor statului.

Surse guvernamentale au afirmat că vor fi aprobate mai multe pachete fiscale înainte de adoptarea bugetului, toate cu obiectivul reducerii și eficientizării costurilor publice.

Editor : A.D.