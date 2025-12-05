Live TV

Sălile de fitness vor avea nevoie de un nou document pentru a putea funcționa

Data publicării:
sală fitness, oră de fitness, exerciţii fizice cu greutăţi
Foto: GettyImages

Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Actul normativ stabileşte că şi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.

Activitatea în sălile de culturism şi/sau fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping se desfăşoară pe baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping valabil timp de 3 ani şi care poate fi prelungit pe baza unei cereri depuse de către solicitant cu 60 de zile anterior datei de expirare, conform normelor metodologice adoptate.

Acest certificat va fi afişat la sala respectivă de culturism sau fitness într-un loc accesibil şi vizibil pentru public.

Actul normativ stipulează actele necesare şi paşii care trebuie parcurşi pentru obţinerea acestui certificat, care poate fi suspendat în cazul în care Agenţia Naţională Anti-Doping constată modificări ale elementelor de identificare care nu au fost notificate de către deţinătorul certificatului în termenul prevăzut de lege.

Totodată, este reglementat modul de supraveghere a respectării regimului juridic al substanţelor dopante de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin verificarea documentelor şi prin controale.

În situaţia aplicării de sancţiuni contravenţionale legate de încălcarea reglementărilor anti-doping, substanţele dopante de risc şi bunurile confiscate vor fi predate în termen de 24 de ore, pe bază de proces verbal, responsabilului Camerei pentru produse cu substanţe dopante, desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, pentru a fi distruse.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cabinetul ilie bolojan in sedinta de guvern
Guvernul stabilește azi mecanismul prin care pot fi reintroduse controalele la frontierele interne
porci
Guvernul a alocat 1,5 milioane lei, printr-o schemă de ajutor, pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - VOT - 1 DEC 2024
Cât vor costa alegerile prezidențiale din mai. Guvernul a aprobat suma
Coiful de la Coțofenești, furat în urma jafului de la muzeul din Olanda.
Controverse privind condițiile în care a fost scos din țară tezaurul dacic expus în Olanda. Ciolacu: „Vom afla toate detaliile”
cladirea biroului electoral central
România intră în perioada electorală pentru prezidențiale. Guvernul a stabilit calendarul
Recomandările redacţiei
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
ESZ Prahova - STA Voila
Alimentarea cu apă a fost reluată parțial în Prahova, dar...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
masina de politie
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea...
Ultimele știri
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete
Comisar-şef de poliție, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită în parcarea unui fast-food din Giurgiu
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de...
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
FOTO De nerecunoscut! A apărut la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială și e total schimbat la 56 de ani
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă