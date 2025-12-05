Sălile de fitness vor avea nevoie de un nou document pentru a putea funcționa

Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante. Actul normativ stabileşte că şi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere al reglementărilor anti-doping.

Activitatea în sălile de culturism şi/sau fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping se desfăşoară pe baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping valabil timp de 3 ani şi care poate fi prelungit pe baza unei cereri depuse de către solicitant cu 60 de zile anterior datei de expirare, conform normelor metodologice adoptate.

Acest certificat va fi afişat la sala respectivă de culturism sau fitness într-un loc accesibil şi vizibil pentru public.

Actul normativ stipulează actele necesare şi paşii care trebuie parcurşi pentru obţinerea acestui certificat, care poate fi suspendat în cazul în care Agenţia Naţională Anti-Doping constată modificări ale elementelor de identificare care nu au fost notificate de către deţinătorul certificatului în termenul prevăzut de lege.

Totodată, este reglementat modul de supraveghere a respectării regimului juridic al substanţelor dopante de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin verificarea documentelor şi prin controale.

În situaţia aplicării de sancţiuni contravenţionale legate de încălcarea reglementărilor anti-doping, substanţele dopante de risc şi bunurile confiscate vor fi predate în termen de 24 de ore, pe bază de proces verbal, responsabilului Camerei pentru produse cu substanţe dopante, desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, pentru a fi distruse.

