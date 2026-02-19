Live TV

Salvamont: 64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. România a fost sub avertizare de ninsori și viscol

Data publicării:
salvamont
Foto: Salvamont România

64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, anunță Salvamont România. Aceasta, în condițiile în care România a trecut prin cel mai sever episod de ninsori și viscol din acest an.

Potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont, dintre aceste persoane 22 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 62 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Cele mai multe apeluri, 10, au fost pentru Salvamont Braşov. Au fost de asemenea câte şapte apeluri pentru Salvamont Cluj şi Salvamont Sibiu și șase apeluri pentru Salvamont Maramureş.

De asemenea, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit şi 50 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

