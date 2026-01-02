Salvamontiștii au salvat 42 de persoane pe munte în ultimele 24 de ore

Salvamontiştii din întreaga ţară au fost chemați la un număr foarte mare de intervenții în ultimele 24 de ore, în urma cărora au fost asistate 42 de persoane, informează, vineri, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.

„Debut de foc pentru salvamontiştii din întreaga ţară solicitaţi sa intervină la număr foarte mare de evenimente. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 41 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, menţionează sursa citată, într-o postare pe pagina de Facebook.

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 42 de persoane. Dintre acestea, 19 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

Cele mai multe apeluri -opt - au fost de la Salvamont Lupeni, care acţionează pe domeniul schiabil Straja din Valea Jiului, urmat de Salvamont Maramureş - șase apeluri, apoi Salvamont Gorj - cinci apeluri, câte patru apeluri fiind pentru serviciile din Prahova, Sinaia şi Neamţ, precum şi trei pentru Salvamont Voineasa, intervenţii fiind şi în judeţele Braşov, Cluj, Sibiu şi Mureş.

Totodată, s-au primit şi 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamont România îi îndeamnă pe turişti la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane, pentru reducerea numărului de accidente pe munte.

