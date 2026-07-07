Risc crescut de boli digestive din cauza legumelor și fructelor ținute în soare. Anual, 70 de mii de români ajung la spital cu enterocolită. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Printre simptome se numără durerile de burtă, starea de greață și febra.

În piețele din Buzău, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12:00, pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții, crește riscul de toxiinfecții alimentare.

„Noi am venit mai devreme. Ajungem la piață în jur de ora 08:00, produsele sunt culese în ziua respectivă, de la ora 04:00 intrăm în solarii”, explică un legumicultor.

Însă, există și comercianți care își vând produsele pe stradă, în soare.

„Una dintre principalele cauze ale enterocolitei este depozitarea neconformă a produselor. Aceste fructe și legume stau, de multe ori, zeci de ore, în soare și în praf”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Unii oameni spun că încearcă să testesteze calitatea produselor înainte să cumpere.

„În primul rând, mă uit la aspectul lor și, dacă cumpăr, prima data cumpăr în cantitate mică. Pe urmă, dacă îmi place gustul, pot să dau acolo un ban”, mărturisește o doamnă.

„Ideea e să nu luăm care au stat mult la soare”, completează o altă clientă ajunsă de dimineață la piață.

Reprezentanții Direcției Sanitare fac și mai multe controale, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral.

„Se urmăresc măsurile de igienă alimentară. Tot omul care acum pleacă in concediu, oprește în benzinărie, ia o cafea, ia un sendviș. Să știți că se găsesc o serie de nereguli legate de depozitarea alimentelor, de prepararea lor, de respectarea temperaturii, de depozitarea produselor alimentare”, atrage atenția purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Țăranu.

„Ca simptome, entorocolitele se manifestă prin dureri abdominale, scaune diareice moi sau apoase, pot asocia febra, deshidratare și alterarea stării generale”, explică medicul infecționist Octavian Tăbăcaru.

La nivel național, aproximativ 70 de mii de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor alterate.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia