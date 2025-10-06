A aflat întâmplător că are pietre la rinichi și adenom de prostată. Cum a fost tratat

Grija pentru sănătate înseamnă mai mult decât a merge la medic doar când apar simptome. Investigațiile de rutină pot scoate la iveală afecțiuni care evoluează mul timp fără semne vizibile, dar care, netratate, pot duce la complicații severe.

Vasile, în vârstă de 65 ani, s-a preocupat mereu de sănătatea lui. Deși nu se știa cu vreo boală, mergea periodic la controale medicale de rutină. În urmă cu mai bine de un an, a descoperit la o ecografie abdominală că are pietre la rinichiul drept. Medicul la care fusese i-a recomandat să se programeze la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie la Spitalul Clinic SANADOR, pentru tratament prin litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL) pentru litiază urinară. Însă Vasile nu se încadra criteriilor pentru ESWL, calculii renali depășeau 2 centimetri, iar unul era coraliform și ocupa polul inferior al cavității renale. În plus, bărbatul avea și un ușor grad de hidronefroză, o dilatare a căilor urinare intrarenale și deci afectare a rinichiului.

În acest context, pacientului i s-a recomandat un alt tip de tratament minim invaziv, respectiv o ureteroscopie. Pentru această intervenție, Vasile a fost îndrumat spre Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie și șeful Secției de Urologie de la Spitalul Clinic SANADOR. În urma consultului de specialitate și a mai multor investigații, Conf. Dr. Marcian Manu i-a recomandat pacientului să efectueze o ureteroscopie flexibilă și litotriție laser pentru tratarea litiazei renale de care suferea. Medicul i-a explicat în amănunt ce implică cele două proceduri, iar bărbatul nu a mai stat pe gânduri. Procedurile au decurs fără probleme, calculii au fost fragmentați, nisipul rezultat fiind eliminat spontan prin urină.

Însă lucrurile nu s-au oprit aici, deoarece în timpul investigațiilor efectuate de Conf. Dr. Marcian Manu bărbatul a aflat că are și adenom de prostată, pentru care medicul i-a recomandat într-o primă fază tratament medicamentos, precum și un chist benign în rinichiul drept, care necesita doar monitorizare activă. Din nefericire, în ciuda tratamentului, adenomul de prostată a crescut în dimensiuni, iar Conf. Dr. Marcian Manu i-a recomandat rezecție transuretrală a prostatei (TURP) și vaporizare cu plasmă pentru adenomul de prostată, efectuate endoscopic, cu abord transuretral. Intervenția s-a finalizat cu succes, pacientul s-a recuperat rapid, la scurt timp a primit permisiunea de a se externa, iar în prezent se simte foarte bine.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la consulturi de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. De asemenea, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții beneficiază de toate metodele moderne, minim invazive, de tratament, de la ESWL până la proceduri endourologie avansate, precum ureteroscopia, cistoscopia și uretrocistoscopia, rezecția transuretrală a prostatei (TURP), rezecție transuretrală a tumorilor vezicale, nefrolitotomia percutană sau pieloplastia. Atunci când există indicație în acest sens, chirurgii urologi cu vastă experiență de la Spitalul Clinic SANADOR efectuează intervenții de chirurgie urologică, atât cu abord deschis, cât și minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică sau robotică.

Editor : A.D.V.