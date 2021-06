A fost descoperit un nou tratament anti-COVID care salvează vieți. Terapia, însă, este scumpă

La exact un an de la descoperirea că un medicament steroid ieftin a prevenit multe decese legate de Covid, cercetătorii spun că au găsit un alt tratament care salvează vieți.

Este scump și constă într-o puternică perfuzie intravenoasă cu anticorpi pentru neutralizarea virusului, iar rezultatele testelor sugerează că ar putea ajuta decisiv unul din trei pacienți cu forme severe de Covid, relatează BBC.

Experții spun că ar salva 6 vieți la fiecare 100 de pacienți tratați.

Tratament inovator

Însă acest tratament poate fi administrat persoanelor care nu au anticorpi proprii pentru a combate virusul. Tratamentul costă între 1.000 și 2.000 de lire sterline.

Kimberley Featherstone, de 37 de ani, care a primit tratamentul în timpul procesului de testare, a declarat: „Mă simt foarte norocoasă că am putut primi acest tratament inovator. Sunt fericită că participând la studiu am jucat un rol în a afla că acest tratament are succes."

Tratamentul cu anticorpi monoclonali, realizat de Regenoron, oprește infectarea celulelor cu acest virus și reproducerea lui.

În urma studiului, care a inclus aproape 10.000 de pacienți dintr-un spital britanic, s-a constatat că a redus semnificativ:

riscul de deces

durata spitalizării la o medie de patru zile

probabilitatea de a avea nevoie de un ventilator

Sir Martin Landray, cercetător principal, a spus: „Administrând pacienților această combinație de doi anticorpi printr-o perfuzie intravenoasă, de fapt, le reducem riscurile de a muri cu o cincime.”

Mare incertitudine

Tratamentul a fost administrat în completarea medicamentului antiinflamator steroid cu dexametazona, care în sine reduce riscul de deces cu până la o treime pentru pacienții în stare gravă.

Sir Peter Horby, celălalt cercetător principal, a spus că a existat o mare incertitudine legată de terapiile cu anticorpi, dacă au fost abordarea corectă, pentru că alte studii nu au descoperit că ar avea vreun beneficiu.

Utilizarea plasmei sanguine de la pacienții recuperați - care conține anticorpi ce ar trebui să recunoască și să lupte împotriva virusului - nu s-a dovedit eficientă ca terapie anti-Covid, spre exemplu.

Dar tratamentul cu anticorpi utilizat în procesul de recuperare conține doze mari din doi anticorpi specifici, realizați în laborator. Peter Horby a declarat: „Este minunat să aflăm că există un răspuns în cazurile cele mai grave”.

