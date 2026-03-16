A fost diagnosticată cu o boală gravă, când se aștepta mai puțin. Cum a fost salvată o tânără

Articol susținut de SANADOR

Bolile nu țin cont nici de timp și nici de vârstă, iar în unele cazuri, pot schimba radical cursul unei vieți. La cei 32 de ani ai săi, Alina se bucura din plin de viață, fără să se știe cu vreo afecțiune. Și asta până într-o zi când din cauza unor dureri abdominale severe, a ajuns de urgență la spital. În urma investigațiilor, medicul ginecolog a identificat un chist endometriozic.  

Tot atunci, Alina a efectuat și un test Babeș-Papanicolau, al cărui rezultat, pe care l-a aflat ceva mai târziu, avea să îi dea viața peste cap. Testul a relevat prezența unor celule atipice, cu risc oncologic crescut. Pentru că avea nevoie de investigații suplimentare, Alina a mers la un spital din București. În urma examenului imunohistochimic și a examenului CT de abdomen și pelvis efectuat aici, a primit un diagnostic clar: carcinom scuamos nekeratinizant slab diferențiat, invaziv, cu adenopatii pelvine și extensie la vagin și la țesutul din jurul uterului.

Pentru că tânăra avea nevoie de tratament pentru cancer de col uterin, respectiv chimioterapie și radioterapie, a fost îndrumată de medicul ginecolog să se programeze la o consultație la Centrul Oncologic SANADOR. Aici, pentru ședințele de chimioterapie, Alina a fost preluată de Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală la Centrul Oncologic SANADOR, iar pentru radioterapie externă de Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie la Centrul Oncologic SANADOR. Ulterior a urmat ședințe de brahiterapie, realizate de Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie și coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Pacienta a trecut cu bine peste tratamentul oncologic, iar în prezent, la șase ani de la diagnostic, se simte foarte bine și este recunoscătoare medicilor care au ajutat-o și au susținut-o astfel încât să se poată bucura în continuare de viață. Vine în continuare la SANADOR pentru monitorizare, dar și pentru consulturile ginecologice, asigurate în cazul său de Dr. Lucia Iurco, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacientele cu cancere ginecologice au acces la un management multidisciplinar integrat, asigurat de o echipă medicală foarte bine pregătită și cu vastă experiență în diagnosticul, tratamentul și monitorizarea cancerului. În funcție de caz și de indicația medicală stabilită, la Centrul Oncologic SANADOR pacientele beneficiază de toate tipurile de tratamente oncologice disponibile, de la chimioterapie, radioterapie externă, brahiterapie până la hormonoterapie, imunoterapie și terapii țintite.

