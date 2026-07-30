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Video A treia zi de grevă în Sănătate: sute de internări și operații amânate. Sindicaliștii avertizează că vor trece la proteste de stradă

Data publicării:
2026-07-28-4748
Angajați din sistemul de sănătate, membri ai Sindicatului SANITAS aflați în grevă generală protestează în fața spitalelor Cantacuzino și Floreasca, în București, 28 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Greva din Sănătate continuă, au anunțat sindicalistii, care avertizează că acest blocaj - fără precedent în ultimii zece ani - este doar începutul. Urmează proteste masive în stradă, dacă Guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem, deși textul legii prevede deja acest lucru. Reprezentanții Guvernului acuză, în schimb, că protestul este manipulat politic și dau asigurări că niciun venit nu va scădea. Între timp, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.

Angajații din Sănătate spun că nu au încredere în promisiunile Guvernului privind noua Lege a salarizării și cer garanții scrise că veniturile lor nu vor fi diminuate. În paralel, sute de intervenții chirurgicale și consultații au fost amânate, fiind tratate doar urgențele. La proteste s-au auzit mesaje precum „Respect și demnitate pentru sănătate!”, „Vrem dreptate pentru sănătate!”, dar și apeluri la declanșarea grevei generale.

La Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Patricia Tănase, asistent medical generalist, spune că protestul nu se va opri până când autoritățile nu vor veni cu garanții concrete.

Greva va continua până când vom avea niște promisiuni reale, scrise pe foaie

Cadrele medicale susțin că, deși Guvernul afirmă că salariile nu vor scădea, reducerea sporurilor va afecta veniturile lunare ale angajaților.

La Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, șeful Secției ATI, Radu Țincu, a explicat că diferența dintre salariu și venitul încasat este esențială în cazul personalului care lucrează în condiții deosebit de grele.

A nu se confunda veniturile cu salariile. O parte din veniturile de la ATI și UPU sunt realizate de acel spor de condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, însă venitul oamenilor va scădea

Nemulțumirea angajaților este alimentată și de sentimentul că sacrificiile făcute în perioadele de criză au fost uitate.

Atunci când au fost cazuri grave, cu Colectivul, cu pandemia de COVID, noi am fost prezenți la datorie. Atunci am fost eroi, acum suntem ridicoli

Efectele grevei sunt deja vizibile în spitale. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, liderul SANITAS, Otinel Șandru, afirmă că protestele vor continua și că sindicatul pregătește o manifestație de amploare în Capitală: „Ne pregătim pentru un miting de amploare în București. (...) Peste 10 intervenții chirurgicale s-au amânat, iar în medie câteva sute de programări au fost reprogramate.”

În prezent, în unitățile medicale sunt asigurate doar urgențele, în timp ce pacienții programați pentru consultații, investigații sau intervenții care nu reprezintă urgențe sunt nevoiți să aștepte reluarea activității normale. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor angajamente ferme din partea autorităților, protestele ar putea escalada până la declanșarea grevei generale.

Între timp, Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că greva din Sănătate este bazată pe „dezinformare și minciună”, explicând pe scurt ce prevede Legea Salarizării. Premierul l-a acuzat pe Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD de la Sănătate, că nu a făcut nimic în acest sens cât a condus ministerul de resort, în schimb, „în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din Sănătate”.

„Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună, din păcate... pe mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului de lege care, dacă ar fi adoptată Legea Salarizării, ar urma să scadă nu doar în Sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit, și există prevedere explicită în lege legată de faptul că, dacă astăzi cineva din România - și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie - lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat-treptat, în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile - aproximativ două treimi din personalul din sectorul public, din toate sectoarele - îi vor ajunge din urmă”, a explicat premierul.

Editor : C.A.

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