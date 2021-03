Acuzații la adresa Spitalului Universitar: o pacientă ar fi fost externată plină de răni și vânătăi. Reacția spitalului

Acuzații grave la adresa Spitalului Universitar din București. Familia unei paciente susține că după două săptămâni de spitalizare femeia a ieșit de acolo plină de escare și vânătăi la mâini și picioare. Ei spun că au și dovezi în acest sens și vor da în judecată spitalul.

În replică, reprezentanții instituției sanitare spun că starea pacientei în momentul externării era bună, iar rudele acesteia denigrează imaginea spitalului.

Femeia a ajuns de urgență la Spitalul Universitar din Capitală în urma unui accident vascular cerebral. Rudele spun că medicii au decis, după câteva ore, că pacienta nu necesită spitalizare.

Cristian Popescu, ruda pacientei: „Eu i-am spus să-mi dea biletul de externare că nu necesită spitalizare și să fie și parafa medicului. Și dimineață am fost sunat că totuși va fi internată și am zis: „Ok”. Ca să-i facă câteva investigații... După-masă, pe la ora 12:00, am fost sunat de către DSP, când doctorița cu care am vorbit mi-a spus că i s-a făcut testul COVID și că nu are COVID și că de aceea poate să fie trimisă acasă. La ora 13:00 eram anunțat că este infectată cu COVID.”

Așa că femeia de 86 de ani a rămas internată.

Cristian Popescu, ruda pacientei: „Dupa 4 zile, 5 zile, m-a sunat și mi-a spus: „Cristi, te rog vino și du-mă acasă, că eu aici am să mor dacă nu sunt dusă acasă”. Și i-am spus: „Nu pot să te scot din spital, pentru că ești obligată să stai 14 zile." Din ziua respectivă nu am mai putut să o contactez telefonic defel. Am vorbit cu doctorița care se ocupa de cazul ei, mi-a spus ca a devenit violentă. Eu nu știu cât de violentă poate deveni o persoană la 86 de ani, imobilizată la pat, ca să ajungă să fie legată de pat, de mâini și de picioare în condițiile în care ea nu se putea deplasa nici jumătate de metru. Nici din pat nu se putea da jos.”

După două săptămâni, femeia a fost externată, iar familia a decis să o ducă direct de la spital într-un centru de recuperare unde putea fi îngrijită de personal specializat.

Cristian Popescu, ruda pacientei: „Când a ajuns în acel centru, patronul ne-a sunat și ne-a spus: „Măi, ea e plină de escare, e murdară"”.

Acuzațiile familiei sunt confirmate de directorul căminului de bătrâni.

Ioan Casian, director cămin de bătrâni: „Avea escare... o escară destul de mare, 10-12 centimetri lungime pe 5-6 lățime. Avea o altă escară la călcâi, da, la călcâiul drept și avea echimoze la membrele superioare și la membrele inferioare. În acest timp, dacă nu a fost bine îngrijită, o escară apare destul de repede și poate evolua la fel de repede dacă nu este descoperită la timp și tratată ca atare.”

Cristian Popescu, ruda pacientei: „A fost maltratată, doamnă. Toate vânătăile alea nu le-a avut de acasă.”

După o lună de la externarea din Spitalul Universitar, femeia a murit. Familia acesteia a decis să facă plângere penală împotriva spitalului.

Jurnaliștii Digi24 au luat legătura cu reprezentanții unității care susțin că „imaginile cu pacienta nu au fost făcute în interiorul spitalului, iar aceasta a fost bine îngrijită și tratată pe perioada spitalizării. Prin urmare, și spitalul va da în judecată familia pentru denigrare”.

Rudele pacientei spun că au ales să prezinte cazul public abia după două săptămâni de la decesul acesteia, de teamă că nimeni nu îi va crede. Spun, însă, că au căpătat curaj după ce în presă au apărut informațiile cu privire la posibilele incidente de la ATI Sibiu, unde ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control.

„Imaginile pe care ni le-ați transmis, cu pacienta, nu sunt realizate în interiorul spitalului. Pacienta a fost bine îngrijită și tratată pe perioada spitalizării. Pe durata internării a existat o comunicare exemplară a medicilor cu familia. Considerăm că se încearcă o denigrare în formă continuată a imaginii spitalului și, ca atare, ne rezervăm dreptul de a-i acționa în instanță pe cei care apelează la astfel de metode”, se spune într-un comunicat al Spitalului Universitar de Urgență București.

Editor : D.C.