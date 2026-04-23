Administrația Trump reclasifică canabisul pentru a extinde utilizarea în scopuri medicale

Data publicării:
Procurorul general al Statelor Unite, care conduce Departamentul de Justiţie, a anunţat joi reclasificarea canabisului într-o categorie mai puţin restrictivă, o decizie menită în special să faciliteze utilizarea sa în scopuri medicale, dar şi să pregătească terenul pentru o dezincriminare mai amplă la nivel federal, informează Agerpres.

Această decizie vine în urma unui decret prezidenţial semnat pe 18 decembrie 2025 de Donald Trump, ce are scopul de a încuraja cercetările medicale asupra canabisului, a reamintit într-un comunicat de presă procurorul general interimar al Statelor Unite, Todd Blanche.

Deşi trei sferturi dintre americani trăiesc în prezent într-un stat în care canabisul este legal, decizia de joi nu îl dezincriminează încă la nivel federal.

Însă ea reclasifică acest drog din categoria 1, cea mai înaltă din nomenclatură, care include în special heroină, LSD şi ecstasy, în categoria 3, care grupează substanţe ce prezintă un risc de dependenţă de la moderat până la scăzut, cum ar fi anumite medicamente pe bază de codeină.

În plus, Todd Blanche a anunţat lansarea unui „proces administrativ accelerat pentru a examina o reclasificare mai amplă a canabisului”, adică nu doar pentru uz medical, începând din data de 29 iunie.

„Aceste măsuri vor permite efectuarea unor cercetări mai ţintite şi mai riguroase privind siguranţa şi eficacitatea marijuanei, vor extinde accesul pacienţilor la tratamente şi le vor permite medicilor să ia decizii cu privire la sănătate în timp ce sunt mai bine informaţi”, a afirmat procurorul general interimar al Statelor Unite.

Această nouă clasificare la nivel federal ar putea avea repercusiuni economice importante, prin reducerea constrângerilor impuse companiilor care cultivă sau comercializează canabis.

Predecesorul democrat al preşedintelui Donald Trump, Joe Biden, a militat pentru o dezincriminare a canabisului la nivel federal, însă acea schimbare nu s-a concretizat.

Canabisul, un derivat al cânepii, a fost clasificat în categoria 1 în anul 1970, sub influenţa preşedintelui republican Richard Nixon, care declarase un „război total împotriva drogurilor ilicite”.

