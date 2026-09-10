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Agenţie a Uniunii Europene, anunț despre riscul Aspartamului pentru sănătate. Experţii recomandă actualizarea specificaţiilor

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Foto: Profimedia
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Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a anunţat joi că utilizarea sării de aspartam-acesulfam (E 962) ca aditiv alimentar nu prezintă riscuri pentru sănătate, o concluzie contestată însă vehement de mai multe ONG-uri, informează AFP.

Autorizat în numeroase alimente şi băuturi fără zahăr sau cu valoare energetică redusă, precum băuturile răcoritoare şi iaurturile, acest îndulcitor se descompune după ingestie în două substanţe: aspartam şi acesulfam K, precizează EFSA, o agenţie a UE cu sediul la Parma, în Italia.

Experţii agenţiei europene nu au identificat nicio problemă de siguranţă în ceea ce priveşte utilizările şi nivelurile de utilizare raportate în prezent pentru acesulfam K (E 950), aspartam (E 951) şi sarea de aspartam-acesulfam (E 962), notează AFP, citată de Agerpres.

Această concluzie se bazează pe doza zilnică admisibilă (DZA) stabilită anterior pentru aspartam, fixată la 40 mg/kg de greutate corporală pe zi şi reconfirmată în prezent, precum şi pe DZA recent revizuită pentru acesulfam K, stabilită la 15 mg/kg de greutate corporală pe zi.

Estimările actuale privind expunerea pentru toate grupele de vârstă rămân sub aceste valori ale DZA, a anunţat EFSA.

Experţii recomandă actualizarea specificaţiilor Uniunii Europene pentru E 962, pentru a le alinia cu cele aplicabile pentru aspartam şi acesulfam K utilizate la fabricarea acestui aditiv.

Pentru ONG-urile Foodwatch, Yuka şi Liga împotriva Cancerului, avizul publicat joi este „scandalos”, întrucât „EFSA nu vede nicio problemă în actualul nivel al consumului zilnic de aspartam, deşi riscurile pentru sănătate au fost documentate prin studii ştiinţifice independente recente”.

Aceste organizaţii neguvernamentale afirmă într-un comunicat că peste 400.000 de persoane din Europa au semnat petiţia lor prin care solicită interzicerea preventivă a aspartamului în UE.

Ele au subliniat faptul că, în 2023, Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul OMS a clasificat aspartamul ca o substanţă „posibil cancerigenă pentru oameni”, pe baza unei analize exhaustive a literaturii de specialitate independente şi care este disponibilă pentru publicul larg.

Editor : Liviu Cojan

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