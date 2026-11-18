În sezonul rece, expunerea mai redusă la soare poate limita producția de vitamina D, un nutrient esențial pentru sănătatea oaselor și funcționarea musculaturii. Riscul de deficit diferă însă de la o persoană la alta, iar necesitatea suplimentării și doza potrivită se stabilesc în funcție de evaluarea medicală.

Administrarea preventivă, fără o recomandare individuală, poate duce la un consum nejustificat de suplimente. Medicul Cornel Brotac a detaliat pentru Digi24.ro cum se stabilește necesarul și de ce simptomele trebuie analizate în contextul stării generale de sănătate.

Ce beneficii are vitamina D pentru organism

„Vitamina D este liposolubilă, ceea ce înseamnă că se dizolvă în grăsimi sau uleiuri, și contribuie la funcționarea mai multor aparate și sisteme ale corpului. Are un rol complex în funcționarea optimă a organismului și, din acest motiv, se vorbește adesea despre vitamina D ca fiind un hormon, nu decât o simplă vitamină.

La nivel osos, favorizează absorbția intestinală a calciului și susține, totodată, funcționarea musculaturii. De asemenea, poate avea un rol adjuvant în prevenirea bolilor autoimune. Prin acțiunea antioxidantă, contribuie la reducerea inflamației din corp. În plus, sprijină comunicarea dintre celulele nervoase și participă la reglarea tensiunii arteriale.

Persoanele cu boli auto-imune (celiacă, afecțiune Crohn) ori tulburări hepatice sau renale pot avea un nivel insuficient de vitamina D. În anumite situații, aceste patologii împiedică absorbția intestinală a nutrientului și trecerea sa în sânge. Medicul poate recomanda, în astfel de cazuri, administrarea subcutanată, prin injecție. Beneficiile suplimentării cu vitamina D3 sunt deosebit de importante atunci când analizele confirmă existența unui deficit.

În contextul acestei carențe, pacienții cu afecțiuni cardiace sau hipertensiune arterială, precum și cei care se confruntă cu infecții repetate pot dezvolta forme mai severe de boală”, a transmis pentru Digi24.ro Cornel Brotac, medic specialist de recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă.

Surse de vitamina D și suplimentare

„Expunerea pielii la soare favorizează sinteza vitaminei D, astfel că, pe timpul verii, necesarul de suplimentare poate fi mai redus. În schimb, lipsa contactului cu razele solare și perioadele de stres, când organismul este mai solicitat, pot favoriza apariția unui deficit.

În acest context, valorile crescute și fluctuațiile cortizolului din sânge pot inhiba absorbția și transportul acestui nutrient. În asemenea situații, poate fi necesară administrarea unor suplimente.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Semne care pot indica un deficit de vitamina D

„Răcelile frecvente, oboseala și durerile resimțite în întregul corp, mai ales la nivel osos, pot indica un deficit de vitamina D. Printre manifestările posibile se numără slăbiciunea musculară, senzația de fragilitate și oscilațiile în greutate.

Carența poate apărea atât la adulți, în special după vârsta de 65 de ani, cât și la copii. Pe lângă aceste simptome, pot exista dureri în zona șoldurilor, a bazinului sau a membrelor, însoțite uneori de spasme ori crampe musculare. Alte manifestări includ modificări ale dispoziției, stări depresive, tulburări de somn, scăderea apetitului alimentar, căderea părului și deteriorarea calității acestuia.

Este util ca monitorizarea concentrației de vitamina D să se facă prin analize de sânge efectuate o dată la patru luni. Rezultatele permit identificarea unei eventuale carențe și stabilirea necesității suplimentării, pentru prevenirea riscurilor asociate.”, potrivit medicului

Valorile vitaminei D și dozele de suplimentare

„Pentru o persoană sănătoasă, concentrația normală a vitaminei D în sânge se situează între 20 și 50 ng/ml (nanograme pe mililitru), iar un rezultat sub acest prag inferior indică un deficit. Administrarea se poate face pe cale orală sau intravenoasă. Medicul specialist stabilește doza zilnică, în funcție de vârstă și de perioada anului, aceasta putând varia între 600 și 1.000 UI (unități internaționale).

În cazul administrării orale, este recomandată forma lipozomală, întrucât încapsularea în lipozomi favorizează absorbția în organism.

(Lipozomii sunt structuri microscopice sferice, alcătuite din straturi de molecule asemănătoare cu membranele celulare ale organismului uman).”

Surse naturale de vitamina D

„Organismul produce vitamina D la nivelul pielii, sub acțiunea razelor solare, iar alimentația poate contribui la aportul acestui nutrient. Printre sursele naturale se numără peștele gras, precum somonul, sardinele și macroul, dar și gălbenușul de ou sau ficatul, care furnizează cantități mai mici. De asemenea, laptele, iaurtul și sucul de portocale pot asigura un aport suplimentar.”, conchide Cornel Brotac