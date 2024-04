„Ajunsesem să nu-mi mai pot controla pașii!”

Deși elegantă, încălțămintea cu vârf ascuțit și cu tocuri foarte înalte nu ar trebui purtată zilnic, pentru că, în timp, poate duce la deformarea piciorului și la afectarea mersului. Cea mai întâlnită problemă provocată de purtarea pe termen lung a unor pantofi nepotriviți o reprezintă așa numitele monturi sau hallux valgus, care se manifestă prin deviația spre interior a osului de la baza degetului mare.

Cu o astfel de problemă s-a confruntat și Mihaela, care a primit diagnosticul de monturi în urma unui consult de ortopedie. Cu toate acestea, pentru că disconfortul nu era foarte pronunțat, pacienta a ignorat recomandarea medicului și a refuzat tratamentul chirurgical propus pentru corecția monturilor.

„Între timp însă, durerile deveneau tot mai mari. Apăreau la mers, indiferent de tipul de încălțăminte pe care îl foloseam. Mă durea când purtam pantofi cu toc potrivit sau fără toc, la cei sport, chiar și la saboți. Iar durerea a crescut în intensitate, astfel încât, la un moment dat, ajunsesem să nu-mi pot controla pașii. Ba chiar am ajuns în faza în care mă trezeam și noaptea din somn din cauza durerilor”, își amintește Mihaela.

Acesta a fost momentul în care femeia a decis să vină la o nouă consultație, la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR. De data aceasta nu a mai stat pe gânduri și a acceptat intervenția chirurgicală, de altfel singurul tratament pentru monturi eficace. Operația a fost realizată minim invaziv, într-o primă fază la piciorul drept, ulterior și la cel stâng.

„La început, domnul doctor a propus să operăm piciorul la care am cele mai mari probleme, apoi, ceva mai încolo să operăm și celălalt picior. Însă, pentru că postoperator m-am simțit foarte bine, în ciuda legendei care susține că o astfel de intervenție este urmată de dureri postoperatorii mari, am decis să nu mai aștept și am făcut și a doua operație mult mai repede, după numai zece zile”, povestește Mihaela.

Totul a decurs fără probleme, postoperator pacienta a avut o evoluție fără complicații și s-a recuperat complet.

„Am putut să merg, am putut să conduc, la un interval de șapte zile. Ghetuța ortopedică am purtat-o timp de 6 săptămâni. Părerea mea este că m-am recuperat mult mai ușor și datorită faptului că am purtat ghetele perechi, așa că m-am adaptat mult mai ușor la recuperare. În rest, nu a mai fost nevoie de niciun fel de alte exerciții de recuperare, iar după 6 săptămâni m-am întors la încălțămintea clasică, mai joasă, deci nu neapărat pe tocuri, dar în prezent sunt în stare să parcurg 10.000 de pași zilnic”, conchide pacienta.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la consulturi de ortopedie realizate de medici experimentați și la investigații realizate cu ajutorul unor echipamente ultraperformante, pentru stabilirea unui diagnostic corect și a celei mai potrivite opțiuni terapeutice pentru fiecare pacient în parte.

Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate ori de câte ori este posibil cât mai puțin invaziv, de chirurgi ortopezi supraspecializați în efectuarea unor proceduri pentru anumite zone și articulații. În cazul pacienților cu monturi, avantajele chirurgiei minim invazive sunt multiple: incizii de mici dimensiuni, risc redus de complicații, recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată.