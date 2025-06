Alexandru Rafila a anunțat care este stadiul celor trei spitale regionale: „Culmea, Craiova era ultimul şi a ajuns primul”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că pentru spitalele regionale de la Cluj, Craiova şi Iaşi au fost depăşite etapele de proiectare şi de amenajare a terenului. Urmează, după licitaţii, semnarea de contracte pentru construcţii.

„Pentru cele trei spitale regionale - Cluj, Craiova şi Iaşi - am făcut licitaţiile pentru pentru proiectare. Proiectarea a durat un an şi s-a terminat. Am făcul licitaţii pentru amenajarea terenului, care nu e o glumă. De exemplu, la Iaşi am avut 500 de mii de metri cubi de escavat, jumătate de milion de metri cubi, întărirea perimetrului, utilităţi, deviere. Deci, complicat. S-au terminat şi astea”, a declarat Alexandru Rafila, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.

În cel mai avansat stadiu este Spitalul Regional Craiova, unde se mai aşteaptă rezultatul unor contestaţii.

„Culmea, Craiova era ultimul şi a ajuns primul. Şi cred că acolo a fost o implicare directă a autorităţii locale care doreşte... E doamna primar şi nu pentru că e colegă de partid cu mine, dar este o realitate, îşi doreşti să ofere cetăţenilor un astfel de stabiliment medical. Aşteptăm finalizarea unor contestaţii şi procese la ea şi sper că, până la sfârşitul lunii iunie sau sfârşiul lunii iulie, finalizăm şi chestiunea asta, contestaţia şi începem să semnăm contractul”, a mai transmis Rafila.

Acesta a explicat că este perioada de evaluare a ofertelor.

„Oricum, termenul limită este sfârşitul anului 2028. Faptul că am reuşit să parcurgem deja două etape consistente, proiectare, amenajarea terenului, e important”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Unul dintre obiectivele prioritare ale Ministerului Sănătăţii îl reprezintă construirea a trei spitale regionale de urgenţă – la Cluj, Iaşi şi Craiova, investiţie pentru care Guvernul României a negociat cu Comisia Europeană alocarea a 150 milioane de euro reprezentând contribuţia naţională, conform memorandumului prin care, în martie 2015, a fost stabilită majorarea procentului aferent ratei de cofinanţare naţională pentru axele prioritare Dezvoltarea infrastructurii sociale şi Asistenţă Tehnică ale Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor europene a anunmţat că investiţiile realizate cu sprijinul fondurilor europene pentru cele 3 spitale regionale începute în perioada de programare (2014 – 2020) vor continua şi în perioada 2021-2027.

