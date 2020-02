Alexandru Rafila: E foarte posibil să apară şi în România un caz de coronavirus

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, care se află la Geneva la şedinţa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, spune că e posibil să apară un vaccin pentru noul coronavirus din China în şase luni și că România ar fi pregătită să gestioneze cazuri de îmbolnăviri cu virusul din Wuhan.

„Cred că suntem pregătiţi, sper să nu fie cazul să trebuiască să apelăm la măsuri de limitare a unei răspândiri a infecţiei în România”, a spus el, într-un interviu pentru Mediafax.

Preşedintele Societăţii de Microbiologie a spus că e foarte posibil să apară şi în România un caz de îmbolnăvire cu virusul din Wuhan.

„Trebuie să fim pregătiţi să nu apară cazuri secundare, pentru că este foarte posibil să apară şi în România un caz, nu are importanţă dacă are legătură epidemiologică cu China, important este să putem ţine lucrurile sub control şi să nu se extindă în comunitate”, a spus el.

362 de oameni au murit din cauza noului coronavirus din China, iar peste 16.600 s-au îmbolnăvit.

„Creşterea rapidă a numărului de cazuri este un lucru care este de aşteptat, aş spune, pentru că, cu siguranţă, numărul de persoane care sunt infectate este mai mare decât cel care a putut fi identificat până în acest moment, pentru că această boală produce foarte multe infecţii inaparente sau cu o manifestare clinică limitată, iar acest element nu favorizează întotdeauna prezentarea la medic şi diagnosticul.

Deci, pe măsură ce capacitatea de diagnostic va creşte, cu siguranţă şi numărul de cazuri va creşte rapid în perioada următoare. Important este să vedem când acest număr de cazuri noi se va stabiliza şi să sperăm că la un moment dat vom asista la o reducere progresivă până la dispariţia acestui focar epidemic cum s-a întâmplat, de fapt, şi cu epidemia cu un alt coronavirus care producea SARS, sindrom acut respirator sever, în anul 2002. În decurs de circa 6 luni lucrurile au revenit sub control şi sperăm ca acel model să fie replicat şi această dată”, a spus Rafila.