Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală pentru feedback de la angajaţii din sistemul medical şi pacienţi

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Foto. Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că se lucrează la o nouă platformă electronică prin care se va cere feedback „celor care ţin sănătatea pe umeri - medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”. „Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el”, a transmis ministrul.

„Am tot ascultat părerile voastre în ultimele luni. Şi am ajuns la concluzia că aveţi dreptate! Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea lucrează acum la o nouă platformă electronică prin care voi cere feedback-ul real al celor care ţin sănătatea pe umeri — medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”, a transmis ministrul Sănătăţii, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Rogobete a menţionat că, pentru el, contează atât vocea sistemului medical, cât şi vocea pacientului.

„Periodic vor fi întrebări dedicate pentru asistenţii medicali - să ne spună ce nu funcţionează şi ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenţi, dar şi pentru pacienţi, ale căror experienţe din spitale vor fi analizate cu atenţie”, a precizat ministrul.

Ministrul a explicat că platforma digitală va fi una complexă, gândită astfel încât să se poată discuta cu cât mai multe persoane şi să fie găsite soluţiile potrivite.

„Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că «aşa trebuie» sau «aşa spun unii că e bine». Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el. Da, sistemul nostru este uneori imperfect. Dar tocmai de aceea suntem aici - să-l facem mai bun, mai empatic şi mai uman. Pentru că oamenii nu au nevoie doar de medicamente, de ziduri sau de echipamente moderne. Oamenii au nevoie şi de empatie, de o vorbă bună, de o strângere de mână sinceră. Iar medicii, asistentele şi întreg personalul medical au nevoie să ştie că nu sunt singuri. Că suntem alături de ei”, a afirmat Rogobete.

