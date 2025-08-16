Live TV

Alexandru Rogobete anunță investiții de 120 de milioane de euro în ambulatorii de specialitate: „Nu mai așteptăm alți 35 de ani”

Data publicării:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță investiții de 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Sănătate, destinate extinderii și modernizării ambulatoriilor de specialitate din întreaga țară. „Investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”.

„Nu mai așteptăm alți 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile. 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate”, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că prea mulți pacienți din România „au simțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație”.

„Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”, a explicat ministrul.

Rogobete a punctat și măsurile legislative aflate în derulare, care, spune el, vor aduce beneficii concrete pentru pacienți:

  • program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice,
  • mai multă flexibilitate pentru manageri și șefii de secție în organizarea activității medicale,
  • creșterea finanțării de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 la 8 lei,
  • eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

Pe partea de investiții, ministrul a reamintit că prin PNRR au fost modernizate deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei. Noul proiect, în valoare de 120 de milioane de euro, finanțare europeană nerambursabilă, vizează extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne.

„Proiectele pot fi depuse până la 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021 (gestionată de MIPE). Pacienții nu sunt singuri – eu și echipa de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei. Știu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câștig real pentru pacienți. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obișnuințelor birocratice. Încrederea ne face bine!”, a mai subliniat Alexandru Rogobete.

Editor : Ș.A.

