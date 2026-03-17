Alexandru Rogobete, despre introducerea mai multor asiguratori în sănătate: „Nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate, aşa cum se utilizează politic acest termen şi nu înseamnă că oamenii vor plăti mai mult, ci doar o competiţie între asiguratori, oferirea mai multor pachete de servicii şi reglarea modului în care se decontează anumite servicii.

„Cred în continuare că introducerea mai multor asiguratori, fie publici, fie în regim public, fie privaţi, în sistemul de sănătate şi realizarea competiţiei între asiguratori este benefică pentru dezvoltarea sistemului de sănătate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după dezbaterile din comisiile de buget-finanţe pe bugetul ministerului.

„În momentul de faţă, am cerut un punct de vedere tehnic de la Banca Mondială pentru a ne prezenta mai multe soluţii existente la nivelul UE şi care sigur că ar putea fi adaptate mai uşor legislaţiei existente şi modelului după care funcţionează sistemul de sănătate din România. Aştept mai multe scenarii şi mecanisme financiare, care ar putea fi discutate şi puse în practică”, a adăugat ministrul.

Potrivit lui Rogobete, ”introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate, aşa cum se utilizează politic acest termen”.

„Introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă că oamenii vor plăti mai mult, înseamnă doar o competiţie între asiguratori, oferirea mai multor pachete de servicii şi reglarea modului în care se decontează anumite servicii”, a explicat ministrul.

