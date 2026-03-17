Alexandru Rogobete, despre introducerea mai multor asiguratori în sănătate: „Nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate, aşa cum se utilizează politic acest termen şi nu înseamnă că oamenii vor plăti mai mult, ci doar o competiţie între asiguratori, oferirea mai multor pachete de servicii şi reglarea modului în care se decontează anumite servicii.

„Cred în continuare că introducerea mai multor asiguratori, fie publici, fie în regim public, fie privaţi, în sistemul de sănătate şi realizarea competiţiei între asiguratori este benefică pentru dezvoltarea sistemului de sănătate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după dezbaterile din comisiile de buget-finanţe pe bugetul ministerului.

„În momentul de faţă, am cerut un punct de vedere tehnic de la Banca Mondială pentru a ne prezenta mai multe soluţii existente la nivelul UE şi care sigur că ar putea fi adaptate mai uşor legislaţiei existente şi modelului după care funcţionează sistemul de sănătate din România. Aştept mai multe scenarii şi mecanisme financiare, care ar putea fi discutate şi puse în practică”, a adăugat ministrul.

Potrivit lui Rogobete, ”introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate, aşa cum se utilizează politic acest termen”.

„Introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă că oamenii vor plăti mai mult, înseamnă doar o competiţie între asiguratori, oferirea mai multor pachete de servicii şi reglarea modului în care se decontează anumite servicii”, a explicat ministrul.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
3
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Te-ar putea interesa și:
studenți medicină rezidențiat
Precizările lui Rogobete despre examenul de rezidențiat din 2026
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9YWY5ODIwMjU1OTJlMWQ2NGQxYTE4MTA1ZWEyZjUxMzM=.thumb
Spitalele publice nu au centre de recuperare pentru dependenți după dezintoxicare. Ministru: Trebuie să luăm măsuri rapid
rogobete 4
Bugetul Sănătății, aviz pozitiv de la comisiile de specialitate: e mai mare decât execuția pe 2025, dar Rogobete cere și mai mulți bani
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru Rogobete: „Pacientul îşi va putea vedea dosarul electronic”
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
Mînzatu: 522 de milioane euro pentru finalizarea a 9 spitale noi. Finanțarea, transferată din PNRR. Reacția ministrului Sănătății
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a...
Germany: Iranian opposition rally held in Berlin
Amenințări, șantaj și intimidare. Spionii iranieni îi iau la țintă pe...
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
„Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa...
Ultimele știri
Când s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul. Anunțul lui Donald Trump
Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski
„Nu l-am auzit niciodată atât de furios”. Un aliat al lui Trump a vorbit despre reacția liderului SUA la refuzul Europei de a-l ajuta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Culisele războiului pe căldura Capitalei. Consiliul General cere banii înapoi pe facturi, Termoenergetica...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026