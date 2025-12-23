Alexandru Rogobete a fost întrebat, la Jurnalul de Seară, dacă în 2026 vor exista schimbări în programul pentru pacienți oncologici. Ministrul Sănătății a explicat că deja s-a extins zona de screening și trei programe naționale au fost puse în transparență în această săptămână.

„S-au schimbat multe deja. S-a extins zona de screening, de exemplu. Doar ce am pus în transparență în această săptămână trei programe de screening naționale - pentru prima dată program național de screening finanțat de Ministerul Sănătății. Vorbim aici de cancerul de col, cancerul de sân și cancerul de prostată.

Discutăm despre o extindere a centrelor de radioterapie, discutăm despre includerea a 41 de molecule noi în lista de compensate, includere care s-a întâmplat în septembrie și unde au fost incluse medicamente care așteptau de 2,5 ani. Sigur că pentru anul viitor programele de screening și de prevenție, în special, se vor dezvolta și mai mult. Și programele de radioterapie.

„Îngrijirile paliative, inclusiv la domiciliu, vor fi decontate și plătite de Ministerul Sănătății”, a afirmat ministrul Sănătății.

Aceste îngrijiri se vor efectua cu cei acreditați de către Ministerul Sănătății.

„Lista este disponibilă și în momentul de față pe site-ul Ministerului Sănătății și este pe același principiu de aviz sanitar de funcționare”.

„Și, foarte important, pentru prima dată se inventează, practic, programul național de îngrijiri paliative la domiciliu”, a subliniat Alexandru Rogobete.

