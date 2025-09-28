Live TV

Alexandru Rogobete, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: Un haos administrativ mai mare, nu am mai văzut de mult

Data publicării:
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete. Foto: Captură Digi24
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

Ministrul precizează că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

Ministrul Sănătăţii respinge ideea conform căreia subfinanţarea ar fi fost cauza apariţiei infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit infectaţi cu o bacterie.

În urma vizitei făcute sâmbătă la unitatea medicală, Alexandru Rogobete a mărturisit că de mult timp nu a văzut un asemenea „haos” în ceea ce priveşte modul în care este administrat spitalul şi sunt aplicate procedurile.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am  vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3, scrie News.ro.

Acesta admite că spitalul din Iaşi este unul cu multe dotări şi care „arată foarte bine”.

 Echipamente de ultimă generație și haos

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o  astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente. De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte, discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Rămânem la Iași cât este nevoie

„Astăzi, inspectorii mei, echipa mea, care va rămâne la Iaşi atâta timp cât este nevoie, a luat peste 40 de probe microbiologice noi, din toată secţia de terapie intensivă, suprafeţe, aeromicrofloră şi aşa mai departe pentru a verifica dacă rezultatele pe care DSP Iaşi le-a realizat în trecut sunt valide sau nu”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a explicat, la postul de televiziune, că măsura de refacere a analizelor a fost dispusă în contextul în care sâmbătă a solicitat date privind infecţiile din secţia ATI a spitalului, iar datele prezentate arătau că niciun pacient din secţie nu mai este infectat.

