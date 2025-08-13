Live TV

Video Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca. Documentele care contrazic declarațiile ministrului

Data publicării:
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto. Digi24

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că îl menține în funcție pe managerul Spitalului Floreasca deoarece acesta ar fi aflat abia în urma controalelor recente că Centrul de Arși funcționează ilegal. Documente obținute de Digi24 arată însă că șeful unității medicale fusese informat oficial încă din 2024 că spațiul nu respecta normele legale.

Ministrul Sănătății a afirmat public că managerul Spitalului Floreasca nu știa despre neregulile de la Centrul de Arși și că acestea au fost descoperite doar în urma verificărilor efectuate în ultimele săptămâni. Totuși, documente consultate de Digi24 contrazic această declarație.

În 2024, fostul coordonator al Centrului de Arși, Paul Neagu, a transmis două referate către conducerea spitalului în care semnala că unitatea nu îndeplinește criteriile din ordinul de înființare. El atrăgea atenția că, în realitate, nu există spațiile prevăzute în acte și solicita aprobarea amenajării acestora. 

„Vă rog să aprobați spațiile necesare conform legislației în vigoare, respectiv recepție, sală de așteptare pentru vizitatori, cameră de consiliere, zonă de lucru pentru personal, sală pentru raportul de gardă, spații de depozitare pentru materiale sterile și nesterile, pentru medicamente, echipamente medicale, tărgi, boxe de curățenie și spații tehnice”, se arată în document.

Lipsa acestor spații a fost confirmată și de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății. Paul Neagu afirmă că l-a informat inclusiv verbal pe manager.

„Am făcut și un referat și am fost în audiență la dânsul de două ori, dacă nu greșesc, și i-am adus la cunoștință faptul că noi nu avem spațiile prevăzute în ordin și că, în cazul unui control, nu respectăm aceste prevederi”, a declarat fostul coordonator al Centrului de Arși.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății a anunțat că managerul rămâne în funcție.

„Conducerea actuală a Spitalului Floreasca, așa cum și conducerea actuală a Ministerului Sănătății, au aflat de aceste situații în urma corpului de control pe care l-am trimis săptămâna aceasta”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Managerul de la Floreasca rămâne în funcție. Organele de control din justiție, dacă vor începe o anchetă, ne vor transmite acuzațiile și voi reacționa în funcție de acestea”, a adăugat ministrul.

Referitor la Direcția de Sănătate Publică București, ministrul a precizat că va face o anchetă și va lua o decizie, în condițiile în care DSP a aprobat existența centrului pe baza documentelor, fără a verifica dacă ceea ce era trecut în acte există și în realitate.

Până în prezent, singura măsură administrativă a fost luată împotriva unui singur medic, coordonatorul centrului, Paul Neagu, demis chiar de managerul care fusese informat despre probleme și nu a luat măsuri.

„Inclusiv modificările cu scăderea standardelor, așa cum se vehiculează în presă, sunt semnate de domnul Rogobete. Și ministrul Rafila știa de situație, și managerul știa de situație”, a mai spus Paul Neagu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Soloviov
1
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Jandarmi bun
2
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
Digi Sport
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați pe front în ucraina
„O stare permanentă de asediu”. Cum se pregătește Kremlinul pentru...
profimedia-1001955060
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare...
mana cu tigara aprinsa
Orașul din România unde fumatul în spațiile publice a fost interzis...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan i-a chemat în ședință pe șefii instituțiilor din...
Ultimele știri
Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu
Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari
S-au aprins din nou pădurile Greciei: aproape 8.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor. Zeci de pompieri români trimiși să ajute
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul controlului „este de natură penală și voi sesiza Parchetul”
un pat de spital pe holul unui spital
Noi reguli pentru spitalele publice. Managerii vor fi obligați să publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă
Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete: „Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă; în altele la ora 10 se schimbă în pijamale”
alexandru rogobete
Reacția lui Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca a amenințat că îl dă în judecată
Spitalul Floreasca
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Rogobete
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa...
Digi FM
Un român a murit într-un incendiu lângă Madrid după ce a salvat un bătrân de 83 de ani și a încercat să...
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Pro FM
Maluma și-a întrerupt concertul pentru a-i atrage atenția unei mame din public: „E responsabilitatea ta”...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...