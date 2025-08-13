Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că îl menține în funcție pe managerul Spitalului Floreasca deoarece acesta ar fi aflat abia în urma controalelor recente că Centrul de Arși funcționează ilegal. Documente obținute de Digi24 arată însă că șeful unității medicale fusese informat oficial încă din 2024 că spațiul nu respecta normele legale.

Ministrul Sănătății a afirmat public că managerul Spitalului Floreasca nu știa despre neregulile de la Centrul de Arși și că acestea au fost descoperite doar în urma verificărilor efectuate în ultimele săptămâni. Totuși, documente consultate de Digi24 contrazic această declarație.

În 2024, fostul coordonator al Centrului de Arși, Paul Neagu, a transmis două referate către conducerea spitalului în care semnala că unitatea nu îndeplinește criteriile din ordinul de înființare. El atrăgea atenția că, în realitate, nu există spațiile prevăzute în acte și solicita aprobarea amenajării acestora.

„Vă rog să aprobați spațiile necesare conform legislației în vigoare, respectiv recepție, sală de așteptare pentru vizitatori, cameră de consiliere, zonă de lucru pentru personal, sală pentru raportul de gardă, spații de depozitare pentru materiale sterile și nesterile, pentru medicamente, echipamente medicale, tărgi, boxe de curățenie și spații tehnice”, se arată în document.

Lipsa acestor spații a fost confirmată și de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății. Paul Neagu afirmă că l-a informat inclusiv verbal pe manager.

„Am făcut și un referat și am fost în audiență la dânsul de două ori, dacă nu greșesc, și i-am adus la cunoștință faptul că noi nu avem spațiile prevăzute în ordin și că, în cazul unui control, nu respectăm aceste prevederi”, a declarat fostul coordonator al Centrului de Arși.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății a anunțat că managerul rămâne în funcție.

„Conducerea actuală a Spitalului Floreasca, așa cum și conducerea actuală a Ministerului Sănătății, au aflat de aceste situații în urma corpului de control pe care l-am trimis săptămâna aceasta”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Managerul de la Floreasca rămâne în funcție. Organele de control din justiție, dacă vor începe o anchetă, ne vor transmite acuzațiile și voi reacționa în funcție de acestea”, a adăugat ministrul.

Referitor la Direcția de Sănătate Publică București, ministrul a precizat că va face o anchetă și va lua o decizie, în condițiile în care DSP a aprobat existența centrului pe baza documentelor, fără a verifica dacă ceea ce era trecut în acte există și în realitate.

Până în prezent, singura măsură administrativă a fost luată împotriva unui singur medic, coordonatorul centrului, Paul Neagu, demis chiar de managerul care fusese informat despre probleme și nu a luat măsuri.

„Inclusiv modificările cu scăderea standardelor, așa cum se vehiculează în presă, sunt semnate de domnul Rogobete. Și ministrul Rafila știa de situație, și managerul știa de situație”, a mai spus Paul Neagu.

