Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe”

Data publicării:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete a anunțat ce lucrări vor fi derulate. Foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă marţi că investiţiile în spitale continuă, după ce, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a proiectelor spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate, astfel că nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe.

„Am promis, se întâmplǎ! Investiţiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe – finanţate prin Programul Sănătate 2021–2027! Aşa cum am spus de la început, investiţiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unităţi medicale moderne, sigure şi eficiente, cât mai repede. Astăzi, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a celor proiecte spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate”, scrie Alexandru Rogobete pe Facebook, potrivit News.ro. 

Ministrul prezintă şi cele nouă proiecte spitaliceşti care merg mai departe: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – corp nou pentru oncologie şi cardiologie intervenţională; Centrul de Politraumă Piteşti; Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti – laborator de radioterapie; Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Oradea; Spitalul de Urgenţă al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti – sediu nou; Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – corp nou pentru oncologie şi neurologie; Institutul Regional de Oncologie Timişoara; Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou de clădire; Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău – corp nou de clădire.

„Aceste proiecte sunt vitale pentru reţeaua medicală naţională, cresc calitatea actului medical, îmbunătăţesc condiţiile din spitale şi, cel mai important, aduc siguranţă pacienţilor. Este o decizie strategică prin care asigurăm continuitatea investiţiilor şi accelerăm modernizarea infrastructurii medicale din România. Construim spitale reale, nu doar pe hârtie. Am promis şi s-a întâmplat”, subliniază ministrul Sănătăţii. 

Alexandru Rogobete mai anunţă că, în perioada următoare, urmează semnarea noilor contracte de finanţare.

„Mulţumesc colegului meu, Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, pentru sprijinul şi implicarea lui constantă în acest demers comun. Mulţumesc, de asemenea, doamnei secretar de stat Luminiţa Zezeanu şi întregii echipe din Ministerul Sănătăţii pentru munca, seriozitatea şi dedicarea cu care au făcut posibil acest pas important”, precizează ministrul. 

