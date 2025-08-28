Live TV

Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”

alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății și a CNAS, decontarea serviciilor psihologice pentru bolnavii de cancer. Alexandru Rogobete a anunțat că măsura elimină barierele financiare și recunoaște sprijinul emoțional ca parte vitală a tratamentului oncologic.

„Astăzi, la propunerea Ministerului Sănătății și a CNAS, Guvernul României a aprobat o măsură esențială pentru pacienții oncologici: serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

El a subliniat că „până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional.”

Potrivit ministrului, „până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializați, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie. Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie.”

„Prin noul act normativ se creează un cadru clar și stabil de finanțare, pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice și se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional”, a precizat Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai transmis că „sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai bună.”

El a adăugat că „în perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNAS vor lucra împreună cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a noilor măsuri. Îi mulțumesc domnului Horațiu Moldovan, președintele CNAS, și echipei sale pentru colaborarea continuă.”

„Astăzi, România face un pas decisiv către un sistem sanitar mai uman și mai echilibrat. Cancerul este o luptă complexă, iar statul român își asumă să fie alături de pacienți – nu doar cu tratamente medicale, ci și cu sprijinul psihologic atât de necesar”, a încheiat ministrul Alexandru Rogobete.

