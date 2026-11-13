Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că încearcă să găsească soluții pentru majorarea tarifului alocat hranei pacienților din spitale. Suma de 22 de lei pe zi nu a mai fost modificată din 2022 și, potrivit ministrului, nu mai acoperă creșterile de prețuri, inflația și TVA. O eventuală majorare ar urma să se aplice de anul viitor.

„Este adevărat că ultima creștere de tarif pentru alimentația pacienților a fost în 2022. Cei 22 de lei încep să devină... Tariful acesta este depășit de cursul valutar, de inflație, de TVA și de toate celelalte creșteri. Căutăm soluții și sunt sigur că le vom găsi, astfel încât la finalul anului să putem crește tariful de hrană. Nu știu cu cât, nu vreau să mă antepronunț în cifre, însă, cu siguranță, de anul viitor va fi o creștere, pentru că nu mai pot funcționa bucătăriile spitalelor”, a declarat Alexandru Rogobete la Digi24.

Rogobete, despre bugetul pentru 2027: Sper că nu va fi mai mic

Întrebat dacă există bani pentru majorarea tarifului, ministrul a spus că bugetul pentru anul viitor este încă în lucru și că așteaptă finalizarea negocierilor.

„Se lucrează la bugetul pe anul viitor și aștept să vedem cifrele finale, negocierile finale și, sigur, suntem în noiembrie, mai durează câteva săptămâni până la buget. Îl voi prezenta, așa cum am făcut și anul trecut. Nu vreau să zic că va fi mai mare, cu siguranță sper că nu va fi mai mic. Și mă voi ocupa să nu fie mai mic”, a afirmat ministrul Sănătății.

Rogobete a susținut că majorarea tarifului pentru hrana pacienților este una dintre măsurile necesare pentru funcționarea normală a sistemului sanitar.

Guvernanții și-au propus ca bugetul pentru 2027 să fie aprobat până la finalul acestui an.

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Editor : C.A.