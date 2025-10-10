Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Digi24 că vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor și că nu există probleme legate de stocuri, iar campania de vaccinare va începe de săptămâna viitoare, miercuri.

„Vaccinul este disponibil în majoritatea farmaciilor. A început distribuirea lui încă de la începutul lunii, mijlocul lunii septembrie. Nu știu să existe probleme de stocuri, ba din contră, am vizualizat într-o zi stocurile. Ele sunt suficiente pentru acest an”, a precizat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, este posibil ca în unele farmacii vaccinul să nu fi fost încă achiziționat, însă distribuția se desfășoară normal.

„Probabil că în anumite farmacii nu a fost încă achiziționat. Oricum, campania de vaccinare începe oficial la 15 octombrie și vom anunța. Nu ar trebui să fie probleme. Licitațiile sunt încheiate, acordurile-cadru realizate, deci, din punct de vedere administrativ ne-am ocupat în luna august de acest lucru”, a adăugat Rogobete.

Ministerul Sănătății a stabilit ca data de începere a campaniei naționale de vaccinare antigripală să fie 15 octombrie 2025. Vaccinul este disponibil atât în farmacii, cât și în cabinetele medicilor de familie, pentru categoriile de populație eligibile.

Autoritățile recomandă vaccinarea persoanelor cu risc crescut de complicații în cazul gripei sezoniere, precum copiii mici, vârstnicii, gravidele și persoanele cu boli cronice.

Editor : M.I.