Alimente bogate în proteine recomandate de specialiști. Țin foamea sub control și susțin masa musculară

Proteinele se numără printre nutrienții esențiali pentru funcționarea optimă a organismului, având un rol important în menținerea și refacerea masei musculare, susținerea sănătății generale și reglarea proceselor metabolice. Deși sunt asociate frecvent cu alimentația sportivilor sau cu anumite diete, importanța acestora depășește cu mult această zonă, fiind indispensabile într-un regim alimentar echilibrat, indiferent de vârstă. Într-un interviu acordat Digi24.ro, nutriționistul Andrei Panaite a explicat care sunt cele mai bune surse de proteine și ce beneficii au acestea pentru organism.

Specialiștii subliniază că, deși proteinele sunt esențiale într-o alimentație sănătoasă și echilibrată, este important să fie luate în considerare câteva aspecte-cheie: cantitatea consumată, calitatea surselor de proteine și modul în care acestea sunt integrate și combinate în alimentația zilnică.

Ce sunt proteinele

„Proteinele reprezintă unul dintre cei trei macronutrienți esențiali, alături de carbohidrați și grăsimi, având un rol vital în buna funcționare a organismului. Acestea contribuie la formarea și refacerea țesuturilor, susțin masa musculară și sunt implicate în producerea de enzime, hormoni și anticorpi. De asemenea, proteinele ajută la menținerea senzației de sațietate și la susținerea sistemului imunitar.”, a explicat Andrei Panaite

Care sunt cele mai bune surse de proteine

„Deși poartă aceeași denumire, este important să facem diferența între cele două tipuri de proteine: cele de origine animală și cele de origine vegetală.

Proteinele de origine animală se regăsesc în alimente precum ouăle, carnea, lactatele și peștele și sunt apreciate pentru valoarea lor biologică ridicată. Acestea oferă organismului toți aminoacizii esențiali, necesari pentru dezvoltare, refacerea țesuturilor și buna funcționare a corpului, pe care organismul nu îi poate produce singur.

În schimb, proteinele vegetale se găsesc în alimente precum soia, lintea, fasolea, năutul sau mazărea. În general, acestea au o valoare biologică mai redusă, deoarece nu conțin întotdeauna toți aminoacizii esențiali în proporțiile necesare. Din acest motiv, o alimentație bazată exclusiv pe surse vegetale, fără o planificare atentă, poate favoriza apariția unor dezechilibre nutriționale, manifestate prin stări de oboseală sau alte simptome asociate carențelor.

Totodată, este important să fim atenți și la cantitatea consumată din anumite alimente bogate în proteine, deoarece unele dintre acestea au și o densitate calorică ridicată. Printre ele se numără untul de arahide, semințele de dovleac sau nucile, care, deși sunt nutritive și benefice pentru organism, pot contribui la un aport caloric crescut dacă sunt consumate în exces.”, a adăugat specialistul în nutriție

Cum pot fi integrate în alimentația zilnică

„Atingerea necesarului zilnic de proteine nu este atât de dificilă dacă mesele sunt organizate echilibrat pe parcursul zilei. Un aport optim poate fi obținut prin includerea constantă a proteinelor în mesele principale, astfel încât organismul să beneficieze de energie susținută și de o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

De asemenea, combinațiile alimentare au un rol important în menținerea unui regim alimentar echilibrat. Asocierea proteinelor cu legume, fibre și surse de carbohidrați de calitate poate contribui la o valorificare mai eficientă a nutrienților.

Pentru persoanele cu un stil de viață agitat există și variante practice, ușor de introdus în alimentația de zi cu zi, precum iaurturile bogate în proteine, brânzeturile slabe, ouăle, conservele de pește sau chefirul.

Atunci când proteinele sunt consumate în cantități optime și asociate cu fibrele din legume, senzația de sațietate se menține pentru o perioadă mai lungă, iar apetitul poate fi controlat mai ușor. Astfel, nu contează doar aportul de proteine, ci și modul în care acestea sunt integrate în alimentația zilnică, pentru a susține sănătatea și menținerea unei greutăți corporale echilibrate.”, potrivit sursei Digi24.ro

Ce se întâmplă atunci când organismul nu primește suficiente proteine

„Un deficit de proteine poate contribui și la pierderea masei musculare, mai ales în lipsa activității fizice regulate. În același timp, mesele dezechilibrate și sărace în proteine nu oferă o senzație de sațietate de durată, ceea ce favorizează consumul frecvent de gustări între mese. În timp, acest obicei poate duce la acumularea kilogramelor în plus și la apariția unui cerc vicios dificil de controlat.

Este important de reținut că o masă musculară bine dezvoltată aduce multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv o stare generală mai bună și o longevitate crescută. Proteinele au un rol esențial în menținerea masei musculare, susținerea metabolismului și funcționarea corectă a organismului.

Menținerea masei musculare se realizează printr-un aport adecvat de proteine și prin activitate fizică constantă. În general, necesarul zilnic recomandat pentru un adult este de aproximativ 1,2 grame de proteine per kilogram corp. De exemplu, o persoană de 80 de kilograme ar avea nevoie de aproximativ 96 de grame de proteine pe zi.”, a conchis nutriționistul Andrei Panaite