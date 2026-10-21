Alimente bune pentru memorie și concentrare. Ce obiceiuri recomandă medicii pentru sănătatea creierului

O alimentație echilibrată poate susține sănătatea creierului, inclusiv memoria și capacitatea de concentrare, prin aportul de nutrienți necesari sistemului nervos și protecției celulelor împotriva stresului oxidativ. Peștele gras, ouăle, nucile sau spanacul se numără printre alimentele care furnizează astfel de substanțe și pot fi incluse într-un stil de viață sănătos, alături de odihnă adecvată și mișcare regulată.

Vitaminele, mineralele, acizii grași și antioxidanții au roluri diferite în organism. Specialiștii explică în ce alimente se găsesc și cum poate fi alcătuită o dietă care să susțină sănătatea creierului.

Alimente care susțin memoria și concentrarea

Nucile, surse de grăsimi sănătoase

„Nucile și semințele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, care contribuie la menținerea sănătății creierului. Acestea furnizează nutrienți precum vitamina E, magneziul și grăsimile nesaturate, importanți pentru buna funcționare a organismului.

Vitamina E are un rol antioxidant, ajutând la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, inclusiv a celor de la nivelul sistemului nervos. Nucile conțin și acizi grași polinesaturați, implicați în procesele fiziologice normale.

Pe lângă aportul nutritiv relevant pentru funcțiile cerebrale, nucile și semințele prezintă beneficii și pentru sistemul cardiovascular. În compoziția lor se regăsesc fibre, proteine vegetale și polifenoli, însă proporția acestora diferă în funcție de sortiment.

Atunci când înlocuiesc alimentele bogate în grăsimi saturate, cele nesaturate pe care le furnizează pot favoriza menținerea unui profil lipidic sănătos. De asemenea, consumul regulat de nuci, în cadrul unei diete echilibrate, a fost asociat cu o reducere modestă a colesterolului LDL.

Cantitatea contează, deoarece aceste alimente au o densitate calorică ridicată. De aceea, este recomandată includerea lor în porții moderate, într-un meniu variat.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Andra Neacșu, medic specialist endocrinolog cu expertiză în nutriție

Somonul, bun pentru sănătatea creierului

„Peștele gras, precum somonul, sardinele și macroul, furnizează acizi grași Omega-3, în special EPA și DHA, relevanți pentru sănătatea creierului și a sistemului cardiovascular. DHA contribuie la menținerea funcției cerebrale normale, în timp ce EPA și DHA susțin buna funcționare a inimii.

Aportul de Omega-3 poate ajuta și la reducerea trigliceridelor din sânge, fără să determine neapărat o scădere a colesterolului LDL.

Includerea peștelui gras în meniu de aproximativ două ori pe săptămână poate contribui la o alimentație variată și echilibrată.

Spanacul, sursă de folat și antioxidanți

Spanacul furnizează folat (vitamina B9), vitamina K, betacaroten și alți compuși antioxidanți. Acești nutrienți contribuie la buna funcționare a organismului, folatul având un rol important pentru sistemul nervos. Prin compoziția sa, această legumă poate fi inclusă într-o alimentație care susține sănătatea creierului.

Unele cercetări sugerează o asociere între consumul de legume cu frunze verzi și menținerea funcțiilor cognitive. Totuși, dovezile disponibile nu sunt suficiente pentru a afirma că spanacul, consumat individual, îmbunătățește direct memoria sau concentrarea. Beneficiile sale trebuie privite în contextul unei diete variate și al unui stil de viață sănătos.

Afinele, fructe de pădure bogate în antioxidanți

Afinele conțin antioxidanți, în special antocianine, compuși care le conferă culoarea specifică și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Aceste fructe furnizează și fibre, vitamine, minerale și apă, putând fi incluse într-o alimentație echilibrată.

Unele studii sugerează că antocianinele și alte substanțe bioactive din compoziția lor ar putea susține memoria și anumite funcții cognitive. Totuși, efectele pot varia în funcție de cantitatea consumată și de particularitățile individuale.”, a mai adăugat specialistul în nutriție

Ouăle, sursă de proteine complete și colină

„Ouăle au o valoare nutrițională ridicată, furnizând proteine complete, care includ toți aminoacizii esențiali, alături de vitamine și minerale. Conțin și colină, implicată în producerea acetilcolinei, un neurotransmițător care participă la procesele de memorie, învățare și control muscular. Astfel, pot contribui la asigurarea nutrienților necesari funcționării normale a creierului.

Deși au în compoziție colesterol alimentar, influența lor asupra valorilor din sânge variază în funcție de particularitățile individuale, dieta generală și starea de sănătate. Nu există o limită zilnică universală potrivită tuturor, iar cantitatea consumată trebuie adaptată nevoilor fiecăruia, mai ales în prezența unor afecțiuni metabolice sau cardiovasculare.

Ce alte obiceiuri influențează sănătatea creierului

Alimentația este unul dintre factorii care susțin sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Somnul de calitate, mișcarea și gestionarea stresului au, de asemenea, un rol important, în timp ce fumatul și consumul excesiv de alcool pot avea efecte negative. Grija pentru memorie și capacitatea de concentrare presupune, așadar, atât alegeri alimentare adecvate, cât și păstrarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung.”, a transmis Dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar în diabet, nutriție și boli metabolice