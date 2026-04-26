Live TV

Alimente gătite care nu ar trebui consumate a doua zi. Specialiștii avertizează: „Pot provoca toxiinfecție alimentară”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Din articol
În ritmul alert al vieții de zi cu zi, tot mai mulți oameni aleg să păstreze pentru a doua zi preparatele rămase după gătire. Specialiștii avertizează, însă, că unele dintre acestea nu mai sunt sigure pentru a fi mâncate după câteva ore petrecute la temperatura camerei sau dacă nu sunt depozitate corespunzător. În aceste condiții, mâncarea deja preparată poate deveni un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor periculoase, invizibile, dar cu efecte semnificative asupra sănătății. Gina Tăujan a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt alimentele gătite ce ar trebui evitate a doua zi, precum și riscurile pe care le implică consumul acestora.

Siguranța alimentară este influențată în mod direct de o serie de factori aparent minori, care nu ar trebui ignorați, întrucât pot favoriza contaminarea și apariția toxiinfecțiilor alimentare.

„Nu toate alimentele rămase după o masă sunt sigure pentru a fi consumate în ziua următoare, chiar dacă, la prima vedere, își păstrează gustul și mirosul. În anumite condiții, preparatele gătite și depozitate necorespunzător pot deveni un pericol pentru sănătate, favorizând dezvoltarea bacteriilor și apariția toxiinfecțiilor alimentare. Astfel, regula „merge și a doua zi” poate fi înșelătoare și, uneori, riscantă.

Un exemplu concret este orezul, considerat unul dintre cele mai sensibile alimente după preparare. Chiar și gătit corect, acesta poate conține spori ai bacteriei Bacillus cereus, care rezistă la temperaturi ridicate. Problema apare atunci când orezul este lăsat prea mult timp la temperatura camerei, condiții în care sporii se pot activa și pot produce toxine care nu sunt distruse prin reîncălzire. În aceste situații, consumul orezului în ziua următoare gătirii poate deveni periculos, chiar dacă nu prezintă modificări evidente.

Și carnea gătită, în special cea de pui, este predispusă la alterare rapidă. Conținutul ridicat de proteine, în contact cu umiditatea, creează un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor precum Salmonella sau Campylobacter. Dacă nu este răcită rapid și păstrată în condiții optime, aceasta poate deveni un risc real. Mai mult, pericolul nu este dat doar de bacterii, ci și de toxinele produse de acestea, care nu sunt întotdeauna eliminate prin reîncălzire.

Preparatele complexe, precum pizza, ridică, la rândul lor, probleme de siguranță alimentară. Combinația de ingrediente - carne, brânzeturi și sosuri - presupune ritmuri diferite de degradare, ceea ce îngreunează păstrarea în condiții sigure. Chiar dacă aspectul și mirosul nu indică alterarea, astfel de alimente pot deveni un mediu propice pentru dezvoltarea microorganismelor. ”, a explicat Gina Tăujan

„Toxiinfecția alimentară apare în urma ingerării unor alimente contaminate cu bacterii, virusuri sau toxinele produse de acestea. Nu este vorba despre o simplă indigestie sau despre situația în care „mâncarea nu a fost bine tolerată”, ci despre un dezechilibru real al organismului, provocat de microorganisme care se dezvoltă în produsele alimentare manipulate, păstrate sau preparate necorespunzător.

Bacteriile se înmulțesc rapid în așa-numita „zonă de risc termic”, adică la temperaturi cuprinse între 5°C și 60°C. Atunci când mâncarea este lăsată prea mult timp la temperatura camerei sau nu este răcită și depozitată corespunzător, microorganismele se pot multiplica accelerat, producând toxine care afectează organismul chiar și după ingerare.

Manifestările apar, de regulă, la scurt timp după ce au fost consumate alimentele contaminate și pot varia ca intensitate de la o persoană la alta. Cele mai frecvente simptome includ greața, vărsăturile, diareea, durerile abdominale și, în unele cazuri, febra.

Aceste reacții reflectă răspunsul organismului la infecție și la toxinele produse de microorganisme și pot necesita consult medical, mai ales atunci când sunt severe sau persistente.”, conchide sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
alexandru rogobete face declaratii
4
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
masura-nato
5
Cum răspunde NATO la scenariul Pentagonului privind suspendarea sau excluderea Spaniei...
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fotbal. Imagine ilustrativă. Foto: Shutterstock
Peste 20 de juniori de la Steaua Bucureşti, aflaţi în turneu în Arad, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară
Agricultură
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
masina antifrauda fb-1
Controale ANAF la depozitele de produse perisabile din import. Autorităţile suspectează nereguli pe lanţul de aprovizionare
profimedia-1012951923
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum
Mill,Creek,,Wa,Usa,-,Circa,May,2022:,Angled,,Selective
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Recomandările redacţiei
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
VIDEO Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă...
Militari NATO
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă...
colaj atac trump
VIDEO Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenților...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din...
Ultimele știri
Explozie pe piața chiriilor: Tot mai mulți români amână să cumpere locuințe și aleg soluția temporară. „Oamenii sunt mult mai precauți”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Verdeața de primăvară bogată în fibre și vitamine. Recomandările specialiștilor în nutriție: „Este benefică și pentru funcția hepatică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”