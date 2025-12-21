Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice. Studiul, caracterizat drept „șocant” de către savanți

Cercetătorii au observat schimbări „dramatice” în nutrienții din culturi, inclusiv scăderea nivelului de zinc și creșterea nivelului de plumb.

Un studiu recent a descoperit că, urmare a creșterii nivelului de dioxid de carbon din mediu, alimentele au devenit mai calorice, dar mai puțin nutritive și, de asemenea, potențial mai toxice.

Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden din Olanda, și alți cercetători de la această instituție au creat o metodă de comparare a mai multor studii privind reacția plantelor la creșterea nivelului de CO2.

Rezultatele, a spus ea, au fost„ șocante”: deși randamentul culturilor crește, acestea devin mai puțin bogate în nutrienți. În timp ce nivelul de zinc scade în mod special, nivelul de plumb crește.

„A fost o mare surpriză să vedem cât de dramatice au fost unele schimbări nutriționale și cât de diferite au fost acestea de la o plantă la alta”, a declarat ea pentru The Guardian.

O schimbare completă a compoziției

„Nu asistăm la un simplu efect de diluare, ci mai degrabă la o schimbare completă a compoziției alimentelor noastre... Acest lucru ridică și întrebarea dacă ar trebui să ne ajustăm dieta într-un fel sau altul, sau modul în care cultivăm sau producem alimentele.”

Deși oamenii de știință studiază de un deceniu efectele creșterii nivelului de CO2 din atmosferă asupra plantelor, munca lor a fost dificil de comparat. Noua cercetare a stabilit o măsurătoare de referință derivată din observația că gazul pare să aibă un efect liniar asupra creșterii, ceea ce înseamnă că, dacă nivelul de CO2 se dublează, la fel se dublează și efectul asupra nutrienților.

Acest lucru a făcut posibilă compararea a aproape 60.000 de măsurători pentru 32 de nutrienți și 43 de culturi, inclusiv orez, cartofi, roșii și grâu.

Studiul face parte dintr-un număr tot mai mare de cercetări privind impactul schimbărilor climatice asupra culturilor, nu numai în aer liber, ci și în condiții artificiale.

„Schimbările climatice nu sunt o problemă îndepărtată”, a spus Ter Haar. „Efectele se resimt deja în farfuriile noastre.”

„Scopul nostru nu este să speriem oamenii”, a spus ea. „Primul pas în rezolvarea unei probleme este recunoașterea acesteia, iar în acest sens, considerăm că studiul nostru ar putea fi o piesă utilă dintr-un viitor puzzle.”

