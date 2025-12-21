Live TV

Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice. Studiul, caracterizat drept „șocant” de către savanți

Data actualizării: Data publicării:
Grâu
Foto: Profimedia
Din articol
O schimbare completă a compoziției

Cercetătorii au observat schimbări „dramatice” în nutrienții din culturi, inclusiv scăderea nivelului de zinc și creșterea nivelului de plumb.

Un studiu recent a descoperit că, urmare a creșterii nivelului de dioxid de carbon din mediu, alimentele au devenit mai calorice, dar mai puțin nutritive și, de asemenea, potențial mai toxice.

Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden din Olanda, și alți cercetători de la această instituție au creat o metodă de comparare a mai multor studii privind reacția plantelor la creșterea nivelului de CO2.

Rezultatele, a spus ea, au fost„ șocante”: deși randamentul culturilor crește, acestea devin mai puțin bogate în nutrienți. În timp ce nivelul de zinc scade în mod special, nivelul de plumb crește.

„A fost o mare surpriză să vedem cât de dramatice au fost unele schimbări nutriționale și cât de diferite au fost acestea de la o plantă la alta”, a declarat ea pentru The Guardian.

Citește și

Suplimentul alimentar extrem de popular care, folosit pe termen lung, poate afecta sănătatea inimii (Studiu)

O schimbare completă a compoziției

„Nu asistăm la un simplu efect de diluare, ci mai degrabă la o schimbare completă a compoziției alimentelor noastre... Acest lucru ridică și întrebarea dacă ar trebui să ne ajustăm dieta într-un fel sau altul, sau modul în care cultivăm sau producem alimentele.”

Deși oamenii de știință studiază de un deceniu efectele creșterii nivelului de CO2 din atmosferă asupra plantelor, munca lor a fost dificil de comparat. Noua cercetare a stabilit o măsurătoare de referință derivată din observația că gazul pare să aibă un efect liniar asupra creșterii, ceea ce înseamnă că, dacă nivelul de CO2 se dublează, la fel se dublează și efectul asupra nutrienților.

Acest lucru a făcut posibilă compararea a aproape 60.000 de măsurători pentru 32 de nutrienți și 43 de culturi, inclusiv orez, cartofi, roșii și grâu.

Studiul face parte dintr-un număr tot mai mare de cercetări privind impactul schimbărilor climatice asupra culturilor, nu numai în aer liber, ci și în condiții artificiale.
„Schimbările climatice nu sunt o problemă îndepărtată”, a spus Ter Haar. „Efectele se resimt deja în farfuriile noastre.”

„Scopul nostru nu este să speriem oamenii”, a spus ea. „Primul pas în rezolvarea unei probleme este recunoașterea acesteia, iar în acest sens, considerăm că studiul nostru ar putea fi o piesă utilă dintr-un viitor puzzle.”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
5
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
dezbatere open your mind
De ce-și amintesc oamenii mai bine sursa unei opinii decât sursa unui fapt
World News - January 10, 2020
Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine
A man in a white T-shirt clutched at his stomach in pain. Food poisoning concept. Close up.
Listeria provoacă tot mai multe intoxicații severe în Europa. Unul din 12 cazuri a fost mortal în 2024
celule
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9351
Nicușor Dan va avea discuții publice cu magistrații, luni. Cele...
2025-12-21-9322
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili...
drona-ucraineana-up
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Diametrul lămâilor și portocalelor sunt sub cât ar trebui să fie, notează directorul ANPC FOTO Facebook / Paul Anghel
Avertisment de la directorul ANPC: În România sunt vândute portocale...
Ultimele știri
Dick Van Dyke, care a împlinit 100 de ani, spune că longevitatea sa se datorează unui singur obicei. Știința îi dă dreptate
Ciprian Ciucu se vede la ora 16:00 cu Ilie Bolojan și Alexandru Nazare, la Guvern, pentru a discuta despre bugetul Capitalei
Răspunsul Franței la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Palatul Elysee vorbește despre „transparență”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
Imaginea cu care Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul! A devenit virală la scurt timp după publicare și a...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
FCSB e Steaua? Ceartă în direct Marian Aliuță – Vivi Răchită: „Te-a plătit Gigi Becali, ai uitat?”
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
Serie de cutremure în România în urmă cu scurt timp! Unde s-au simţit seismele
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
A venit decizia: 16 luni de închisoare, chiar înainte de FCSB - Rapid!
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
sant conducta irigatii oltenia
Conducte de irigații furate în Oltenia. Hoții au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a le dezgropa
Newsweek
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...