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Video Alimentele procesate, care au conservanți, un pericol pentru sănătate. Riscurile la care se expun cei care le consumă

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clienta in supermarket
Statisticile arată că, anul trecut, bolile cardiovasculare au fost principala cauză de deces în România, cu aproximativ 125 de mii de cazuri. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Alimentele procesate care au conservanți pot veni la pachet cu boli cardiovasculare și hipertensiune. Substanțele care prelungesc termenul de valabilitate se găsesc în numeroase produse din comerț. Printre ele se numără și mezelurile, pâinea ambalată și produsele de patiserie.

Oamenii care mănâncă des alimente procesate se expun unui risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare, arată datele unui studiu recent, realizat în Franța. Riscul crește și în cazul hipertensiunii arteriale, cu aproape 30%. Cabinetele medicilor de familie sunt pline de pacienți cu astfel de probleme.

„Rar când mănânc salam sau ce e procesat”, spune o femeie ajunsă în cabinetul medicului de familie.

Și alți pacienți cred că există o legătură între consumul frecvent de alimente procesate și riscul de îmbolnăvire.

„Am tensiunea puțin cam mare și colesterolul. Evit salamul, mezelurile în special și carnea procesată”, mărturisește o altă femeie.

Medicii recomandă o alimentație bazată cât mai mult pe produse proaspete. Un exemplu este dieta mediteraneană.

„Un punct foarte important este informarea pacientului cu privire la dieta pe care trebuie sa o aibă”, spune Angela Mazdrag, medic de familie.

„Bine ar fi să mâncăm produse proaspete și să evităm pe cât posibil produsele procesate, pentru că prin procesare apar substanțe, doze cumulative. Ar fi bine să păstrăm produsele în sezonul lor, când sunt naturale”, e de părere cercetătorul Costel Vânătoru.

„Pentru sănătatea inimii ar fi bine să ne concentrăm pe acele grăsimi sănătoase și pe acestea le putem prelua din oleaginoase, din nuci și caju, consumate crude, din pește”, explică Monica Mocanu, medic primar diabet zaharat.

„Cel mai important sfat: de a nu consuma sub nicio formă tutun, fie că vorbim de vaping, tutun încălzit sau fumat clasic, iar mișcarea ar trebui să se facă zilnic, 30 de minute”, recomandă medicul specialist cardiolog, Sebastian Andrei Păle.

Statisticile arată că, anul trecut, bolile cardiovasculare au fost principala cauză de deces în România, cu aproximativ 125 de mii de cazuri.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

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