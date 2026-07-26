Alimentele recomandate de medici în zilele caniculare. Ce vitamine și minerale ajută organismul să facă față căldurii

Temperaturile ridicate din timpul verii pun organismul la încercare, crescând nevoia de hidratare și de nutrienți esențiali. Prin transpirație, corpul pierde apă și electroliți, ceea ce poate afecta nivelul de energie, funcționarea mușchilor și echilibrul hidric. Medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, a explicat, pentru Digi24.ro, ce vitamine și minerale sunt esențiale în sezonul cald și cum contribuie acestea la menținerea stării de sănătate în perioadele cu temperaturi caniculare.

Pe lângă o alimentație echilibrată, bogată în nutrienți esențiali, hidratarea corespunzătoare, un program de somn adecvat și limitarea expunerii prelungite la temperaturi ridicate sunt măsuri importante pentru susținerea organismului în perioadele de caniculă.

Cum afectează canicula organismul

„În perioadele de caniculă, organismul este supus unui stres suplimentar pentru a menține temperatura corporală în limite normale. Transpirația intensă poate duce la pierderea excesivă de lichide și electroliți, favorizând apariția deshidratării, care afectează capacitatea corpului de a se răcori eficient.

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate provoca epuizare termică, manifestată prin amețeli, greață, dureri de cap, slăbiciune, transpirație abundentă și crampe musculare. Netratată, aceasta poate evolua spre insolație, o urgență medicală caracterizată prin creșterea temperaturii corporale peste 40°C, confuzie, pierderea stării de conștiență sau convulsii.

Temperaturile extreme pot agrava și afecțiunile cronice, în special bolile cardiovasculare, renale, diabetul sau problemele respiratorii, deoarece organismul este supus unei solicitări suplimentare. În același timp, căldura pune presiune pe sistemul cardiovascular, iar inima trebuie să lucreze mai intens pentru a direcționa sângele către piele și a facilita eliminarea excesului de căldură.”, a transmis Dr. Cornel Brotac

Ce nutrienți sunt esențiali în sezonul cald

În timpul verii, organismul are nevoie de un aport echilibrat de nutrienți care susțin hidratarea, producerea energiei și funcționarea normală a sistemului nervos și cardiovascular.

„Printre cei mai importanți se numără electroliții, precum sodiul, potasiul și magneziul, care se pierd prin transpirație și contribuie la menținerea echilibrului hidric și a funcției musculare. Vitamina C ajută la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ și susține sistemul imunitar, în timp ce vitaminele din complexul B contribuie la reducerea oboselii și la transformarea alimentelor în energie.

De asemenea, calciul este esențial pentru sănătatea oaselor și funcționarea mușchilor, iar vitamina D, deși este obținută prin expunerea la soare, trebuie menținută la niveluri adecvate pentru susținerea organismului.”, a adăugat medicul

Alimentele recomandate în zilele caniculare

Potrivit specialistului, electroliții pierduți prin transpirație pot fi refăcuți prin consumul unor alimente bogate în minerale.

„Sunt recomandate bananele, bogate în potasiu, avocado, care furnizează potasiu și magneziu, nucile și semințele, surse importante de magneziu, precum și iaurtul și chefirul, care conțin electroliți și probiotice benefice pentru organism.

Totodată, supele și ciorbele ușoare contribuie la hidratare și la refacerea rezervelor de sodiu și potasiu pierdute prin transpirație.

Fructele și legumele care ajută la hidratare

Fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă sunt recomandate în sezonul cald, deoarece contribuie atât la hidratarea organismului, cât și la asigurarea aportului de vitamine și minerale.

„Pepenele verde, pepenele galben, castraveții, roșiile, căpșunile, portocalele, salata verde și spanacul ajută la menținerea echilibrului hidric și furnizează nutrienți importanți pentru buna funcționare a organismului în perioadele cu temperaturi ridicate.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce obiceiuri sunt recomandate în zilele caniculare

Pe lângă alimentație, medicii atrag atenția că și stilul de viață are un rol important în prevenirea efectelor caniculei.

„Hidratarea constantă este esențială, chiar și atunci când senzația de sete nu este prezentă. Este recomandată evitarea băuturilor alcoolice, a consumului excesiv de cafeină și a băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr, care pot favoriza pierderea de lichide.

În sezonul cald sunt recomandate mesele ușoare, deoarece preparatele bogate în grăsimi și proteine solicită mai mult digestia și pot accentua disconfortul termic. Salatele proaspete, peștele la grătar și preparatele pe bază de legume reprezintă opțiuni potrivite pentru zilele cu temperaturi ridicate.”, a concluzionat medicul Cornel Brotac