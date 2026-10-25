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Alimentele ultraprocesate și riscul de cancer de colon. Un studiu pe peste 460.000 de persoane vine cu rezultate total surprinzătoare

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Alimente ultraprocesate
Foto: Profimedia
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Din articol
Efecte Peste 460.000 de persoane, monitorizate timp de aproape 19 ani Ce alimente ultraprocesate au fost asociate cu un risc mai mic de cancer colorectal De ce nu toate alimentele ultraprocesate au aceleași efecte Limitele studiului. Ce avertizează cercetătorii

Un studiu de amploare, realizat pe peste 460.000 de persoane din Statele Unite, aduce rezultate surprinzătoare în privința legăturii dintre alimentele ultraprocesate și cancerul colorectal.

Cercetătorii au descoperit că un consum mai ridicat de astfel de produse nu este asociat, în ansamblu, cu un risc mai mare de cancer de colon. Totuși, anumite categorii de alimente ultraprocesate au fost asociate cu o incidență crescută a bolii, în timp ce altele au prezentat o asociere inversă.

Cercetarea, coordonată de Erikka Loftfield, de la Institutul Național al Cancerului din Statele Unite, a fost publicată pe 15 octombrie 2026 în revista științifică PLOS Medicine, iar rezultatele au fost prezentate de ScienceDaily.

Efecte

Studiul pune sub semnul întrebării ideea că toate alimentele ultraprocesate ar avea aceleași efecte asupra sănătății, sugerând că valoarea lor nutrițională și ingredientele folosite ar putea fi mai importante decât gradul de procesare.

Alimentele ultraprocesate reprezintă peste jumătate din aportul caloric al adulților americani. Aceste produse au fost analizate tot mai frecvent în ultimii ani din cauza posibilelor legături cu diferite boli cronice, inclusiv cancerul colorectal.

Peste 460.000 de persoane, monitorizate timp de aproape 19 ani

Pentru această cercetare, oamenii de știință au analizat informațiile medicale și alimentare ale unui număr de 461.682 de americani, cu vârste cuprinse între 50 și 71 de ani la momentul înscrierii în studiu.

Participanții au fost incluși în cercetarea NIH-AARP Diet and Health Study în perioada 1995-1996.

La început, aceștia au completat chestionare privind frecvența consumului diferitelor alimente. Pe baza răspunsurilor, cercetătorii au estimat cantitatea de produse ultraprocesate consumată de fiecare persoană.

Participanții au fost monitorizați până în 2018, perioada mediană de urmărire fiind de 18,8 ani.

Rezultatele au arătat că, în ansamblu, persoanele care consumau cantități mai mari de alimente ultraprocesate nu au prezentat o incidență mai ridicată a cancerului colorectal comparativ cu cele care consumau cantități mai mici.

Totuși, atunci când cercetătorii au analizat separat diferitele categorii de produse, au identificat diferențe importante.

Ce alimente ultraprocesate au fost asociate cu un risc mai mic de cancer colorectal

Potrivit cercetării, un consum mai mare de cereale integrale, fibre, produse lactate și calciu provenite din surse alimentare ultraprocesate a fost asociat cu o incidență mai redusă a cancerului colorectal.

În schimb, consumul mai ridicat de carne din categoria alimentelor ultraprocesate a fost asociat cu o incidență mai mare a acestei forme de cancer.

Aceste rezultate sugerează că alimentele incluse în aceeași categorie, în funcție de gradul de procesare, pot avea asocieri foarte diferite cu sănătatea.

Cercetătorii au analizat și efectul posibil al înlocuirii alimentelor ultraprocesate cu alternative mai puțin procesate.

Conform rezultatelor, înlocuirea a 10% din cantitatea de alimente ultraprocesate consumate, calculată în funcție de greutate, cu produse minim procesate a fost asociată cu o incidență a cancerului colorectal cu 2% mai mică.

De ce nu toate alimentele ultraprocesate au aceleași efecte

Autorii studiului consideră că simpla clasificare a alimentelor drept ultraprocesate nu este suficientă pentru evaluarea efectelor acestora asupra sănătății.

De exemplu, produsele care conțin cereale integrale și fibre pot avea caracteristici nutriționale diferite față de produsele din carne procesată, chiar dacă toate sunt incluse în aceeași categorie.

Rezultatele sunt în concordanță cu recomandările alimentare existente pentru prevenirea cancerului colorectal, care încurajează consumul de cereale integrale, fibre, lactate și alimente bogate în calciu, precum și limitarea consumului de carne procesată.

Erikka Loftfield, coordonatoarea cercetării, a explicat că studiul nu a identificat o asociere generală între consumul total de alimente ultraprocesate și apariția cancerului colorectal în rândul adulților americani mai în vârstă.

Cu toate acestea, analiza separată a grupelor alimentare a arătat că un consum mai mare de cereale integrale și lactate, dar mai redus de carne, a fost asociat cu o incidență mai mică a bolii.

Limitele studiului. Ce avertizează cercetătorii

Deși cercetarea a inclus un număr foarte mare de participanți și o perioadă îndelungată de monitorizare, autorii atrag atenția asupra unor limitări importante.

Majoritatea participanților au fost americani albi, de vârste mai înaintate. Prin urmare, rezultatele nu pot fi generalizate automat la persoanele tinere sau la populații cu caracteristici etnice și demografice diferite.

O altă limitare este faptul că participanții și-au raportat obiceiurile alimentare o singură dată, la începutul studiului. Cercetătorii nu au putut astfel să urmărească modificările alimentației de-a lungul anilor.

În plus, disponibilitatea și varietatea alimentelor ultraprocesate au crescut considerabil în perioada analizată, ceea ce înseamnă că estimările inițiale ar putea să nu reflecte consumul real din anii următori.

Autorii subliniază că studiul este unul observațional și nu poate demonstra că anumite alimente provoacă sau previn direct cancerul colorectal.

Concluzia cercetătorilor este că tipurile de alimente consumate și caracteristicile lor nutriționale ar putea fi mai relevante pentru riscul de cancer colorectal decât simpla încadrare a acestora în categoria produselor ultraprocesate.

Editor : Sebastian Eduard

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